V Kolumbii havarovalo lietadlo, všetkých 15 ľudí na palube je mŕtvych

„Nikto neprežil,“ potvrdil pre AFP predstaviteľ leteckého úradu. Na palube sa nachádzalo 13 pasažierov a dvaja členovia posádky.
Lietadlo, ktoré prevádzkovala štátna letecká spoločnosť Satena, odletelo v stredu z mesta Cúcuta a kontakt s riadiacou vežou stratilo tesne pred plánovaným pristátím. Do neďalekého mesta Ocaña malo doraziť o 12.05 h miestneho času (18.05 h SEČ).
Mestá sa nachádzajú v hornatej oblasti s veľmi premenlivým počasím. V regióne navyše pôsobí najväčšia kolumbijská gerilová skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN). Podľa kolumbijského poslanca Wilmera Carrilla bol na palube jeho parlamentný kolega Diógenes Quintero a kandidát na poslanca Carlos Salcedo spolu so svojím tímom.Čítajte viac V Texase sa zrútilo lietadlo mexického námorníctva, zahynulo niekoľko ľudí