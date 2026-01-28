Pravda Správy Svet V Kolumbii havarovalo lietadlo, všetkých 15 ľudí na palube je mŕtvych

V Kolumbii havarovalo lietadlo, všetkých 15 ľudí na palube je mŕtvych

Lietadlo s 15 ľuďmi na palube, vrátane jedného kolumbijského poslanca, sa v stredu zrútilo neďaleko kolumbijskej hranice so susednou Venezuelou. Zahynuli všetci pasažieri a členovia posádky, informoval kolumbijský úrad civilného letectva.

28.01.2026 23:28
„Nikto neprežil,“ potvrdil pre AFP predstaviteľ leteckého úradu. Na palube sa nachádzalo 13 pasažierov a dvaja členovia posádky.

Lietadlo, ktoré prevádzkovala štátna letecká spoločnosť Satena, odletelo v stredu z mesta Cúcuta a kontakt s riadiacou vežou stratilo tesne pred plánovaným pristátím. Do neďalekého mesta Ocaña malo doraziť o 12.05 h miestneho času (18.05 h SEČ).

Mestá sa nachádzajú v hornatej oblasti s veľmi premenlivým počasím. V regióne navyše pôsobí najväčšia kolumbijská gerilová skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN). Podľa kolumbijského poslanca Wilmera Carrilla bol na palube jeho parlamentný kolega Diógenes Quintero a kandidát na poslanca Carlos Salcedo spolu so svojím tímom.

