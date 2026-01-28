Pravda Správy Svet Rubio: USA budú každý mesiac schvaľovať rozpočet Venezuely

Rubio: USA budú každý mesiac schvaľovať rozpočet Venezuely

Venezuelská dočasná vláda súhlasila, že bude Spojeným štátom predkladať každý mesiac rozpočet na schválenie, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pred zahraničným výborom Senátu.

28.01.2026 23:35
Marco Rubio Foto: ,
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio
debata (1)

Šéf diplomacie USA ozrejmil, že americká vláda rozhodne, na čo sa financie môžu využívať v rámci „krátkodobého mechanizmu“. „Zaviazali sa vymedziť značnú časť týchto prostriedkov na nákup liekov a vybavenia priamo zo Spojených štátov,“ povedal Rubio. Podľa jeho slov venezuelská vláda intenzívne spolupracuje s USA.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Zdroj: Reuters

Začiatkom januára americké špeciálne sily zajali v Caracase prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Flores. Americký prezident Donald Trump uviedol, že chce oživiť ropný priemysel krajiny a získať z neho veľký profit pre seba i venezuelský ľud.

Krátko po odstránení Madura tiež bez bližších podrobností oznámil, že Venezuela bude fungovať na prechodnej báze. Spojené štáty v súčasnosti spolupracujú s Madurovou viceprezidentkou Delcy Rodríguez, ktorá dočasne prevzala jeho funkciu.

Marco Rubio Čítajte viac Rubio pritlačil Venezuelu k múru: Splňte naše ciele, alebo pocítite silu americkej armády
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Venezuela #Marco Rubio
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"