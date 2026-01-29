Pravda Správy Svet USA odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali pred tromi týždňami. Machadová spochybnila dôveryhodnosť Rodríguezovej

USA odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali pred tromi týždňami. Machadová spochybnila dôveryhodnosť Rodríguezovej

Spojené štáty odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali v latinskoamerických vodách 7. januára, uviedli v stredu pre agentúru Reuters dvaja americkí predstavitelia. Dôvod, prečo sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodla pre tento krok, však neposkytli.

29.01.2026 06:28
Video
Spojené štáty zadržali v Karibskom mori v poradí už šiesty ropný tanker napojený na Venezuelu. / Zdroj: X/U.S. Southern Command

Predstavitelia, ktorí s Reuters hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdili, že ide o supertanker M/T Sophia plávajúci pod panamskou vlajkou.

Podľa agentúry ide o prvý známy prípad, kedy Trumpova administratíva vrátila zadržaný ropný tanker. Americká pobrežná stráž na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.

Spojené štáty sa už niekoľko mesiacov snažia o zadržanie ropných tankerov spojených s Venezuelou. Od konca minulého roka zabavili podľa Reuters celkovo sedem plavidiel.

Tanker Sophia zadržala americká pobrežná stráž a ozbrojené sily 7. januára. V tom čase vláda uviedla, že išlo o „bezštátny, sankcionovaný motorový tanker temnej flotily“.

Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Trump sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zabavených tankerov.

Machadová vyjadrila pochybnosti o dôveryhodnosti Rodríguezovej

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová spochybnila dôveryhodnosť dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej. Machadovej vyjadrenia prišli po rokovaniach, ktoré viedla s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.

„Myslím si, že nikto nemá dôveru v Delcy Rodríguezovú,“ povedala Machadová novinárom.

Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Počas Madurovej vlády zastávala post viceprezidentky.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

„Hovoríme o zločincoch. Úmyselne zabíjali ľudí. Donútili tretinu nášho obyvateľstva opustiť našu krajinu a utiecť… Vytvorili najzločineckejší mučiaci a represívny systém v histórii tejto pologule. Ide o štátny terorizmus a ona je jeho podstatnou súčasťou,“ uviedla Machadová o Rodríguezovej.

Rubio skôr v stredu na senátnom zasadnutí vyhlásil, že je optimistický, čo sa týka spolupráce s Rodríguezovou. AFP pripomína, že dočasnej venezuelskej prezidentke po zásahu USA pohrozil šéf Bieleho domu Donald Trump použitím sily, ak nevyhovie jeho požiadavkám, vrátane dohody o predaji ropy.

Armáda a polícia prisahali vernosť prezidentke Rodríguezovej

Venezuelská armáda a polícia v stredu prisahali vernosť dočasnej prezidentke Delcy Rodríguezovej, ktorú Spojené štáty ponechali pri moci po zvrhnutí exprezidenta Nicolása Madura. Stala sa prvou najvyššou veliteľkou ozbrojených síl Venezuely v histórii.

Maduro v putách, obklopený protidrogovými pracovníkmi
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v putách obklopený úradníkmi americkej protidrogovej centrály želá prizerajúcim sa šťastný nový rok. / Zdroj: Reuters

„Sľubujeme absolútnu lojálnosť a podriadenosť,“ povedal venezuelský minister obrany Vladimir Padrino a Rodriguezovej odovzdal meč Simóna Bolívara, hrdinu boja za venezuelskú nezávislosť. „Toto je bezprecedentný moment v našej republike,“ vyhlásil Padrino.

Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello prisahal Rodríguezovej vernosť v mene policajných síl. Podpora pre dočasnú prezidentku je podľa Cabella dôležitá, „pretože cítime, že brániť (jej) vládnutie znamená brániť kontinuitu vlády a integritu venezuelského ľudu“.

Americký prezident Donald Trump povedal, že Rodríguezová môže zostať vo funkcii hlavy štátu, pokiaľ bude robiť to, čo chce on, najmä poskytovať USA prístup k rozsiahlym ropným zásobám Venezuely, pripomína AFP. Podľa agentúry balansuje 56-ročná líderka na tenkom ľade počas snahy vyhovieť Trumpovi aj Madurovým verným stúpencom.

