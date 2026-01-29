USA odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali pred tromi týždňami. Machadová spochybnila dôveryhodnosť Rodríguezovej

Predstavitelia, ktorí s Reuters hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdili, že ide o supertanker M/T Sophia plávajúci pod panamskou vlajkou.
Podľa agentúry ide o prvý známy prípad, kedy Trumpova administratíva vrátila zadržaný ropný tanker. Americká pobrežná stráž na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Spojené štáty sa už niekoľko mesiacov snažia o zadržanie ropných tankerov spojených s Venezuelou. Od konca minulého roka zabavili podľa Reuters celkovo sedem plavidiel.
Tanker Sophia zadržala americká pobrežná stráž a ozbrojené sily 7. januára. V tom čase vláda uviedla, že išlo o „bezštátny, sankcionovaný motorový tanker temnej flotily“.
Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Trump sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zabavených tankerov.
Machadová vyjadrila pochybnosti o dôveryhodnosti Rodríguezovej
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová spochybnila dôveryhodnosť dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej. Machadovej vyjadrenia prišli po rokovaniach, ktoré viedla s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
„Myslím si, že nikto nemá dôveru v Delcy Rodríguezovú,“ povedala Machadová novinárom.
Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Počas Madurovej vlády zastávala post viceprezidentky.
„Hovoríme o zločincoch. Úmyselne zabíjali ľudí. Donútili tretinu nášho obyvateľstva opustiť našu krajinu a utiecť… Vytvorili najzločineckejší mučiaci a represívny systém v histórii tejto pologule. Ide o štátny terorizmus a ona je jeho podstatnou súčasťou,“ uviedla Machadová o Rodríguezovej.
Rubio skôr v stredu na senátnom zasadnutí vyhlásil, že je optimistický, čo sa týka spolupráce s Rodríguezovou. AFP pripomína, že dočasnej venezuelskej prezidentke po zásahu USA pohrozil šéf Bieleho domu Donald Trump použitím sily, ak nevyhovie jeho požiadavkám, vrátane dohody o predaji ropy.
Armáda a polícia prisahali vernosť prezidentke Rodríguezovej
Venezuelská armáda a polícia v stredu prisahali vernosť dočasnej prezidentke Delcy Rodríguezovej, ktorú Spojené štáty ponechali pri moci po zvrhnutí exprezidenta Nicolása Madura. Stala sa prvou najvyššou veliteľkou ozbrojených síl Venezuely v histórii.
„Sľubujeme absolútnu lojálnosť a podriadenosť,“ povedal venezuelský minister obrany Vladimir Padrino a Rodriguezovej odovzdal meč Simóna Bolívara, hrdinu boja za venezuelskú nezávislosť. „Toto je bezprecedentný moment v našej republike,“ vyhlásil Padrino.
Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello prisahal Rodríguezovej vernosť v mene policajných síl. Podpora pre dočasnú prezidentku je podľa Cabella dôležitá, „pretože cítime, že brániť (jej) vládnutie znamená brániť kontinuitu vlády a integritu venezuelského ľudu".
Americký prezident Donald Trump povedal, že Rodríguezová môže zostať vo funkcii hlavy štátu, pokiaľ bude robiť to, čo chce on, najmä poskytovať USA prístup k rozsiahlym ropným zásobám Venezuely, pripomína AFP. Podľa agentúry balansuje 56-ročná líderka na tenkom ľade počas snahy vyhovieť Trumpovi aj Madurovým verným stúpencom.