Trump opakuje, že jeho porážka vo voľbách 2020 bola podvod. FBI prehľadal volebné centrum v Georgii

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v stredu prehľadal volebné stredisko v okrese Fulton v štáte Georgia. FBI sa v rámci tohto prípadu zaoberá tvrdeniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho porážka vo voľbách v roku 2020 bola výsledkom rozsiahleho podvodu.

29.01.2026 06:48
Trumpov rozhovor v Davose
Rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý viedol Børge Brende, prezident a CEO World Economic Forum. / Zdroj: ta3

Agenti FBI vykonali prehliadku vo volebnom stredisku v Union City, potvrdil úrad v stanovisku. Operáciu nazval „súdne schválenou činnosťou bezpečnostných zložiek“.

Predstavitelia okresu Fulton v krátkom vyhlásení potvrdili, že FBI zaujímali záznamy týkajúce sa prezidentských volieb z roku 2020.

Agenti FBI chceli zabaviť počítače a hlasovacie lístky, o ktorých sa domnievali, že sa nachádzajú v tomto stredisku, uviedol pre Reuters predstaviteľ bezpečnostných zložiek pod podmienkou zachovania anonymity.

Prehliadku vykonal FBI týždeň po tom, ako Trump vo švajčiarskom Davose zopakoval svoje tvrdenie, že voľby v roku 2020 boli zmanipulované. „Ľudia budú čoskoro stíhaní za to, čo urobili,“ vyhlásil americký prezident v Davose.

V spomínaných voľbách porazil Trumpa demokrat Joe Biden. Reuters pripomína, že Trumpove tvrdenia o podvode neboli nikdy dokázané.

