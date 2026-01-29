Analýza WSJ ponúka tri realistické scenáre konca vojny na Ukrajine - za najpravdepodobnejší považuje prvý

Podľa denníka americká predstava o ukončení vojny počíta s výraznými ústupkami zo strany Kyjeva. „Vízia USA o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine predpokladá, že Ukrajina sa vzdá Donbasu, ktorý je už viac ako desať rokov základným kameňom jej obrany. Na oplátku sú Kyjevu sľubované západné bezpečnostné záruky pred možnou budúcou inváziou.“ Zatiaľ však ani jedna zo strán podľa WSJ nie je pripravená na rýchlu dohodu.
Scenár 1
Za najpravdepodobnejší považuje denník pokračovanie vyčerpávajúcich bojov pri súčasných neúspešných rokovaniach. Rokovania sa podľa WSJ budú točiť v kruhu.
Kľúčovou prekážkou je podľa bývalého veľvyslanca USA pri NATO Douga Lutea postoj Moskvy. „Hlavným problémom je, že Putin odmieta zvažovať čokoľvek okrem svojich maximalistických cieľov,“ uviedol. „Týka sa to nielen územia, ale v širšom zmysle aj túžby dominovať nad Ukrajinou. A Ukrajina sa jednoducho odmieta podriadiť.“
Obe strany zároveň sledujú postoj Spojených štátov. Ukrajina stále potrebuje americké spravodajské informácie a podporu, zatiaľ čo Rusko je zraniteľné voči prísnejším sankciám. Každá strana sa preto snaží Trumpovi ukázať, že koná konštruktívne a že za pokračovanie vojny môže nepriateľ.
Scenár 2
Druhý scenár počíta s tým, že ako prvá sa dostane pod rozhodujúci tlak Ukrajina. Pre Ukrajinu spočíva najväčšie riziko v tom, že sa jej armáda nakoniec vyčerpá. Hoci ukrajinské sily kompenzujú nedostatok pechoty rozvojom dronov, Rusko ich v tomto boji nedávno dohnalo.
Nedostatok záloh má podľa WSJ konkrétne dôsledky na fronte. Ukrajinská armáda sa postupne začína podobať na príliš krátku prikrývku – ak si zakryjete krk, zostanú vám odhalené nohy.
Ak by sa situácia ďalej zhoršila, Kyjev by mohol byť prinútený prijať tvrdé podmienky. To môže zahŕňať splnenie územných nárokov Moskvy, obmedzenie ukrajinských ozbrojených síl a obnovenie ruského vplyvu v krajine len so slabými bezpečnostnými zárukami zo strany USA.
Scenár 3
Tretia možnosť ráta s postupným vyčerpaním Ruska. Ruská ekonomika stagnuje, nevojenské odvetvia sa zmenšujú a vysoké úrokové sadzby spôsobujú škody. Tlak zvyšujú aj vonkajšie faktory vrátane cien energií a vojenských zásahov. Slabé ceny ropy, ukrajinské údery na rafinérie a kroky proti ruskej ‚tieňovej flotile‘ tankerov vyvíjajú tlak na energetický sektor, konštatuje analýza WSJ.
Aj keď sa zatiaľ nezdá, že by sa ruské vedenie obávalo vnútornej reakcie, dlhodobé vedenie vojny má svoje limity. Ak si jedna alebo obe strany uvedomia, že nemôžu pokračovať dlho, rokovania sa môžu zmeniť na vážne hľadanie dohody, ktorá bude minimálne prijateľná pre oboch. Väčšina Ukrajincov však podľa WSJ zatiaľ nepredpokladá, že by Rusko dospelo do tohto bodu, keďže Putin vsádza na svoje víťazstvo.
Podľa Politica zostávajú Moskva a Kyjev v patovej situácii kvôli kľúčovým rozdielom, ktoré určujú priebeh konfliktu od jeho samého začiatku. Hlavnými prekážkami zostávajú otázky území, bezpečnostných záruk a prímeria.
Podľa správy Amerického centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) sa celkové straty Ruska a Ukrajiny od februára 2022 blížia k hraniciam 2 miliónov ľudí len pre armádu.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.