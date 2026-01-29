„Vybijeme z nich dušu!“ Ako Trump menil názor na Irán rýchlejšie, než tam doplávali jeho lode

Kým pôvodne Trump spájal hrozby so zásahmi proti demonštrantom v Iráne, postupne ich čoraz viac viaže na iránsky jadrový program. Jeho vyhlásenia podľa britského denníka hrozia otvorením novej kapitoly v dlhom a búrlivom vzťahu Ameriky s Iránom.
Tu je rekapitulácia posledných 31 dní:
Napätie sa vyostrilo 29. decembra, keď Trump naznačil, že Irán opäť rozvíja zbrojný program. Vyhlásil, že ak sa to potvrdí, „vybijeme z nich dušu“, pričom dodal, že následky by boli „silnejšie než naposledy“. Reagoval tak na obavy, že Teherán sa pokúša obnoviť svoj jadrový program.
2. januára sa Trump opakovane vyjadroval aj k rozsiahlym protivládnym protestom v Iráne. Uviedol, že ak budú demonštranti zabíjaní, USA im „prídu na pomoc“ a dodal: „Zbrane máme nabité a sme pripravení vyraziť.“
Pár dní po tom podnikla americká armáda útok na Venezuelu a zajala tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Trump bol 6. januára odfotografovaný, ako pózuje s čiapkou „Make Iran Great Again“ (Urobme Irán opäť veľkým). Keďže sa protesty v Iráne šírili a správy hovorili o desiatkach mŕtvych, americký prezident opäť uviedol, že ak Teherán bude „násilne zabíjať pokojných demonštrantov“, USA im „prídu na pomoc“.
O niekoľko dní neskôr – 10. januára – napísal na sociálnej sieti Truth Social: „Irán hľadí na SLOBODU, možno ako nikdy predtým. USA sú pripravené pomôcť!!! Predseda iránskeho parlamentu varoval, že izraelské a americké záujmy na Blízkom východe budú „legitímnymi cieľmi“, ak Washington zaútočí na Irán.
Trump 13. januára oznámil nové 25 percentné clá na krajiny, ktoré obchodujú s Iránom. Z Bieleho domu však neprišla žiadna oficiálna dokumentácia a zdá sa, že clá neboli nikdy zavedené. Správy o brutálnych zásahoch iránskeho režimu voči demonštrantom narastali. Trump oznámil, že Irán chce vyjednávať, no neskôr zrušil všetky stretnutia s oficiálnymi predstaviteľmi. Následne vyhlásil: „Iránski patrioti, pokračujte v protestoch – ovládnite svoje inštitúcie!!! … pomoc je na ceste,“ uviedol prezident v príspevku na Truth Social.
O deň neskôr – 14. januára – Trump tvrdil, že „zabíjanie v Iráne sa zastavuje… A žiadne popravy sa neplánujú“, hoci sa hovorilo o tisícoch obetí. Po tomto vyjadrení protestné hnutie postupne zoslablo a mnohí Iránci sa podľa The Guardian cítili „zradení a zmätení prezidentovým náhlym obratom“.
22. januára Trump vyhlásil: „Máme tým smerom namierených veľa lodí, pre každý prípad.“ Následne bolo oznámené vyslanie lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a ďalších plavidiel na Blízky východ.
O šesť dní neskôr – 28. januára – prezident ešte pritvrdil. Uviedol, že americká armáda je „pripravená, ochotná a schopná rýchlo splniť svoju misiu, rýchlo a násilne, ak to bude potrebné“ a zdôraznil, že Irán musí „uzavrieť dohodu“ a nebude mať „ŽIADNE JADROVÉ ZBRANE“.
„Čas sa kráti, je to naozaj veľmi dôležité! Ako som už raz povedal Iránu, DOHODNITE SA! Neurobili to a došlo k ‚Operácii Polnočné kladivo‘, rozsiahlemu zničeniu Iránu. Ďalší útok bude oveľa horší! Nedopustite, aby sa to opakovalo,“ uviedol Trump na Truth Social.
Dôraz sa tak presunul od ochrany demonštrantov k jadrovej otázke, pričom už nepadla žiadna zmienka o demonštrantoch, ich požiadavkách alebo brutálnych zásahoch režimu.