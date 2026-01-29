Babiš Macinku podrží vo funkcii. Pri stíhačkách F-35 mení rétoriku, chce vyjednať lepšie podmienky

„(Odvolanie) určitú nezvažujem. Spolupráca s pánom ministrom Macinkom je výborná. Mal som rôznych koaličných partnerov, funguje to veľmi dobre,“ vyhlásil Babiš. Premiér vníma celú situáciu ako snahu „proopozičných médií“ narušiť koalíciu, pričom zdôraznil, že sa im to nepodarí.Čítajte viac Buď Turek, alebo nič! Vojna medzi českým prezidentom a ministrom zahraničia Macinkom
Zároveň zopakoval, že by bolo dobré, aby sa za jedným rokovacím stolom stretli všetci traja – on, Pavel i Macinka. Na to ale Pražský hrad reagoval, že pre prezidenta je partnerom na rokovanie len premiér. „Neviem si predstaviť, že spolupráca medzi prezidentom a ministrom zahraničných vecí nebude fungovať. Dúfajme, že to pán prezident vyslyší,“ dodal Babiš.
Tlak na vládny kabinet sa pritom stupňuje. Budúci týždeň v utorok sa uskutoční mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne, na ktorej chce opozícia vysloviť Babišovej vláde nedôveru. Dôvodom nie sú len samotné Macinkove správy, ale aj prístup premiéra, ktorý situáciu podľa opozície bagatelizuje. Babiš vníma zvolanie schôdze ako snahu zabrániť vláde v práci.
Paralelne s politickou krízou premiér v Čáslavi riešil aj strategický nákup 24 amerických stíhačiek F-35. Hoci Babiš v minulosti projekt predchádzajúcej vlády Petra Fialu ostro kritizoval, dnes priznáva, že proces je v nezvratnom štádiu. „Ja tam určite vidím veľkú možnosť vylepšiť podmienky tej zmluvy z hľadiska financovania a aj z hľadiska rozpočtovania ohľadom kurzových rozdielov. Ten projekt je v takom štádiu, že musí pokračovať,“ uviedol.
Babiš pritom názor na stíhačky postupne menil. Ešte počas jeho predchádzajúcej vlády sa o nich vyjadroval pozitívne, pričom hovoril o „super stíhačkách“ a „skvelých lietadlách“. Vlani však už tvrdil, že sú predražené a Česko pre ne nemá infraštruktúru. Hovoril dokonca o tom, že ich po vstupe do vlády predá Izraelu.Čítajte viac Macinka v Bruseli uisťoval Rutteho o munícii. Priznal, že k ohradeniu sa voči Pavlovi ho dotlačili voliči
O nákupe 24 amerických strojov rozhodla Fialova vláda na jeseň 2023 a kontrakt bol ministerstvom obrany uzavretý koncom januára 2024. Ide o najdrahší nákup v histórii českej armády v celkovej hodnote takmer 150 miliárd korún (vyše šesť miliárd eur). Približne 106 miliárd zaplatí Česko Spojeným štátom a zvyšných 44 miliárd domácim dodávateľom, ktorí sa budú na zákazke podieľať.
Prvé lietadlá F-35 majú byť hotové v roku 2029, kedy na nich v USA začnú cvičiť českí piloti. Do Českej republiky by sa mali prvé stroje dostať v roku 2031 a kompletná letka 24 kusov bude k dispozícii do roku 2035. V tom čase sa zároveň skončí prenájom švédskych strojov JAS-39 Gripen, ktoré česká armáda v súčasnosti používa.Čítajte viac Šok z Pražského hradu: Pavel obvinil českého ministra zahraničia z vydierania. Prezident zverejnil správy