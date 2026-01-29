Pravda Správy Svet Ministri EÚ schválili tvrdšie tresty pre Irán. Zamerali sa na potláčanie protestov a podporu ruskej agresie

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vo štvrtok v Bruseli schválili nové sankcie voči Iránu. Zameriavajú sa na jednotlivcov a subjekty, ktoré sa zúčastnili na násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne a podieľajú sa na podpore Ruska vo vojne na Ukrajine. Očakáva sa, že ministri dosiahnu dohodu aj o zaradení iránskych Revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

29.01.2026 12:03
Na základe tohto opatrenia sa na 30 fyzických a právnických osôb vzťahuje zmrazenie majetku a zákaz cestovania. DPA informuje, že ich menný zoznam zverejní EÚ čoskoro.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot uviedol, že opatrenie sa týka aj „členov vlády, prokurátorov, veliteľov policajných jednotiek, príslušníkov Revolučných gárd a tých, ktorí sú zodpovední za blokovanie internetu“.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Následne sa zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda následne 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Protesty sprevádzali zásahy bezpečnostných jednotiek voči demonštrantom, pričom podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA zahynulo pri protestoch najmenej 6 200 ľudí.

V reakcii na tieto násilnosti vyzvali poslanci Európskeho parlamentu či taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani na oficiálne označenie iránskych Revolučných gárd za teroristickú organizáciu. Elyzejský palác v stredu oznámil, že podporí ich zaradenie na európsky zoznam teroristických organizácií.

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pred štvrtkovým stretnutím ministrov zahraničných vecí štátov EÚ v Bruseli povedala, že očakáva dohodu o zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristických skupín.

