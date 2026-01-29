Zabitý zdravotník Pretti mal konflikt s agentmi ICE aj pár dní pred svojou smrťou, rozbil im svetlo na aute

Približne dvojminútové video, zverejnené spravodajským portálom The News Movement, zachytáva incident z 13. januára, keď boli v uliciach Minneapolisu protesty proti zásahom federálnych imigračných orgánov.
Z videa nie je jasné, čo predchádzalo incidentu. Pretti na ňom kričí na agentov sediacich v neoznačenom vozidle a následne kopne do jeho zadného svetla. Z auta vyskočí muž v taktickej výstroji a snaží sa Prettiho strhnúť na zem.
Na videu vidieť, že Pretti, ktorému zasahujúci agenti strhli bundu, mal na opasku predmet podobajúci sa na strelnú zbraň. Podľa medializovaných správ mal povolenie na skryté nosenie zbrane. Počas tohto incidentu a ani po ňom sa jej však nedotkol.
Advokát Steve Schleicher zastupujúci Prettiho rodinu potvrdil, že mužom na novom videu je Alex Pretti. Uviedol tiež, že približne týždeň predtým, než bol Alex zastrelený na ulici bol násilne napadnutý skupinou agentov ICE. Spresnil, že rodina o tomto incidente vedela. Pretti bol pri ňom zranený, ale nevyhľadal lekársku pomoc. Právnik dodal, že táto potýčka nemôže ospravedlniť Prettiho zabitie.
V danej lokalite vzniklo v ten deň viacero videí, ktoré zachytávajú napätie a hnev obyvateľov Minneapolisu. Video s Prettim bolo nakrútené len štyri bloky od miesta, kde bola agentom ICE smrteľne postrelná Renée Goodová.Čítajte viac Mladí, nahnevaní muži so zbraňami a Trumpova pomsta. Politológ vysvetľuje, prečo v Minnesote umierajú ľudia
Všetky tieto videá zobrazujú, ako agenti ICE zasahujú proti davu so slzotvorným plynom a strieľajú projektily s látkou, ktorá spôsobuje pálenie očí, nosa a dýchacích ciest, slzenie a dočasnú dezorientáciu. Na záberoch sú aj obyvatelia mesta, ako sa zhromažďujú, pričom pískaním na píšťalkách upozorňujú susedov na prítomnosť federálnych agentov a kričia na nich. Zatiaľ nie je známe, čo vyvolalo Prettiho hnev voči agentom.
Primátor Minneapolisu Jacob Frey sa k videu vyjadril pre televíziu CNN, pričom povedal, že ho nepovažuje za relevantné pre streľbu o 11 dní neskôr. „Myslím si, že by sme mali hovoriť o okolnostiach, ktoré viedli k (Prettiho) zabitiu a o tom, čo sa skutočne stalo,“ uviedol.Čítajte viac Agenti, ktorí v Minneapolise zastrelili Prettiho, sú mimo služby
Úradníci administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa pôvodne tvrdili, že Pretti sa v deň smrti „oháňal zbraňou“ a plánoval „masaker“ agentov ICE. Ich tvrdenie však nekorešponduje s videozáznamom z miesta činu, ktorý dokazuje, že Pretti držal v ruke svoj mobilný telefón a nie zbraň.
Minneapolis sa v posledných týždňoch stal centrom napätia medzi federálnymi imigračnými agentmi a obyvateľmi mesta. Incidenty, ku ktorým došlo počas zásahov ICE a CBP, vyvolali protesty a kritiku z radov aktivistov, miestnych politikov aj rodín obetí.
Experti upozorňujú, že v Minneapolise, kde sú multietnické a prisťahovalecké komunity, je nasadenie federálnych agentov problémom pre mestskú políciu aj obyvateľov mesta. Verejná debata sa sústreďuje aj na právnu a etickú stránku zásahov ICE, otázky bezpečnosti bežných občanov a vzťah miestnej polície s federálnymi orgánmi, ktoré pôsobia nezávisle a často s minimálnou kontrolou miestnych orgánov.Čítajte viac Portréty moci v streľbe zblízka. Od Panamy po Minneapolis