Škandál v Grónsku: Do lietadla s dánskou premiérkou sa dostal cudzí muž, ochranka ho pustila bez dokladov

Na prípad upozornil portál iDNES.cz, ktorý sa odvolal na grónsku verejnoprávnu stanicu KNR.
K incidentu došlo uplynulý piatok večer v hlavnom meste Grónska Nuuk, odkiaľ sa dánska premiérka Frederiksenová vracala po rokovaní so svojím náprotivkom Jensom-Frederikom Nielsenom. Podľa dostupných informácií sa v príletovej hale objavil muž, ktorý vyhlásil, že má byť na palube rovnakého lietadla ako predsedníčka vlády.Čítajte viac Frederiksenová vysiela signál Washingtonu: dánska premiérka pricestovala do Grónska
„Hoci pri sebe nemal žiadne doklady, ochranka mu umožnila prejsť kontrolou a potom ho zamestnanci letiska doviezli až k lietadlu,“ uvádzajú zdroje s tým, že muž si do stroja priniesol vlastnú batožinu a následne začal prehľadávať tie ostatné. Práve toto správanie zalarmovalo personál, ktorý votrelca vyviedol a odovzdal polícii. Kvôli narušeniu bezpečnosti muselo byť pre premiérku pristavené nové lietadlo, ktorým odletela až v sobotu nad ránom.
Príslušné úrady v Grónsku aj v Dánsku nateraz o incidente prakticky mlčia a odmietajú zverejniť bližšie podrobnosti. Štátna spoločnosť Greenland Airports incident potvrdila, no ďalší komentár odmietla. Podobne sa vyjadrila aj polícia a dánsky úrad Trafikstyrelsen. „Udalosť nebudeme viac komentovať,“ oznámila polícia v e-maile pre stanicu KNR. Kancelária premiérky takisto mlčí.
Návšteva Frederiksenovej v Grónsku sa konala v čase zvýšeného medzinárodného napätia. Ostrov sa v posledných týždňoch stal terčom záujmu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že USA Grónsko potrebujú pre zaistenie svetovej bezpečnosti. Dánsko aj samotní Grónčania sa proti týmto vyjadreniam ostro ohradzujú.
„Je dôležité v aktuálnej vážnej situácii stáť pri sebe,“ vyhlásila Frederiksenová počas návštevy v Nuuku, pričom prezidenta USA vyzvala, aby s hrozbami anexiou prestal. Ani samotní obyvatelia ostrova by sa nechceli stať súčasťou USA, čo potvrdil prieskum spoločnosti Verian z januára 2025. V čase, keď Trump krátko po svojom zvolení vyjadril podobné úmysly, dalo až 85 percent populácie najavo svoju nevôľu.