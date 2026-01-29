Pravda Správy Svet Hrdina zo železa: jediný robot potláčal Rusov 45 dní. Ukrajina valcuje svet novými systémami - prekonala aj USA

Hrdina zo železa: jediný robot potláčal Rusov 45 dní. Ukrajina valcuje svet novými systémami - prekonala aj USA

Ukrajina sa dostala na čelo vývoja a bojového využívania pozemných robotických systémov.

29.01.2026 15:20
debata (1)
Ukrajinský robot zajal troch ruských vojakov
Video
Zdroj: DevDroid

Pozornosť vzbudila aj nedávna akcia z bojiska. Pred pár dňami sa stal prípad, keď jeden pozemný robot zajal troch ruských okupantov. Podľa magazínu Forbes sa tieto zábery stali „symbolom novej technologickej reality“ a potvrdzujú, že ozbrojené roboty, označované ako Uncrewed Ground Vehicles (UGV – Bezpilotné pozemné vozidlá), prestali byť exotikou.

Na vedúcu úlohu Ukrajiny v tejto oblasti poukazuje aj Jamestown Foundation. Think-tank zameraný na obranu píše, že Ukrajina je dnes absolútnym svetovým lídrom v ich vývoji a bojovom nasadení.

Ukrajinská Zúrivosť v nasadení: pozemný robot rozpútal peklo v Sumskej oblasti. Ruské pozície nevydržali
Video
Exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“). / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Robotické systémy sú už teraz nenahraditeľné pri dovoze zásob na frontovú líniu a pri evakuácii ranených. Ich úloha sa má ďalej rozširovať. Tento rok sa budú čoraz častejšie využívať na palebnú podporu, pričom sa zúčastnia priamych bojov v útočných aj obranných operáciách s využitím veľkokalibrových guľometov a inej výzbroje, vysvetľuje Forbes.

Rýchly rast výroby a domáci vývoj

Pokrok Ukrajiny je podľa Forbesu výrazný aj z hľadiska výroby. Ak sa na začiatku invázie používali ojedinelé zahraničné vzory, dnes je 99 percent pozemných dronov ukrajinskej výroby.

Zvýšila sa aj produkcia. Zo stoviek kusov v roku 2024 vzrástla výroba na plánovaných 15-tisíc v roku 2025. Tento rok sa očakáva produkcia viac ako 20-tisíc robotov.“ Na fronte má zároveň pôsobiť široké spektrum techniky. „Na fronte pracuje viac ako 200 modelov od 40 rôznych ukrajinských výrobcov.“

Ukrajinský vojak testuje pozemný dron na...
Ide o takzvané UGV – pozemné diaľkovo ovládané...
+3 Ukrajinskí vojaci testujú pozemný dron na...

Za úspechom má stáť úzka spolupráca vývojárov s armádou. Inžinieri pracujú v priamom spojení s vojakmi. Cyklus ‚bojové nasadenie – spätná väzba – modernizácia‘ netrvá roky, ale týždne. To umožňuje vytvárať stroje prispôsobené konkrétnym úlohám, od dovozu munície až po útočné akcie.

Lacnejší a masový prístup

Forbes porovnáva ukrajinský prístup s vývojom v USA. USA so svojimi obrovskými rozpočtami sa snažia vytvoriť bojové roboty od 80. rokov minulého storočia. Programy však stagnujú. Posledný projekt armády USA bol ukončený minulé leto kvôli cene – prototypy stáli takmer 3 milióny dolárov za kus.

Ukrajina podľa magazínu zvolila odlišnú stratégiu. Namiesto „zlatých“ technológií stavila na dostupnosť a masovosť. Ukrajinské roboty sa skladajú z komerčných komponentov. Ich cena sa má pohybovať od 5 000 do 30-tisíc dolárov (napríklad veža od firmy DevDroid). Výsledkom je, že to, čo Pentagon len plánuje (robot, ktorý bojuje bok po boku s pechotou), Ozbrojené sily Ukrajiny už masovo nasadzujú na bojisku.

Prvý zaznamenaný prípad, keď sa ruské jednotky vzdali robotom
Video
Archívne video z júla 2025. / Zdroj: Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda

Psychologický efekt robotov

Forbes ako príklad uvádza konkrétny prípad z bojiska. V decembri 3. samostatná útočná brigáda informovala, že robot DevDroid s 12,7 milimetrovým guľometom sám držal pozíciu proti ruským vojskám počas 45 dní. Stroj bol ovládaný na diaľku a vracal sa len na dobitie a doplnenie munície. Výsledok bol podľa brigády jasný: „pozícia udržaná, straty medzi ukrajinskými bojovníkmi – nula“.

Technológia má podľa magazínu vplyv na morálku protivníka. Vzdanie sa robotovi je logický krok. Bojovať s protivníkom, ktorý necíti bolesť, nepozná strach a ktorého (na rozdiel od človeka) ‚nie je ľúto‘, je demoralizujúci faktor. Zároveň robot ako „konvoj“ znižuje riziko fingovaného vzdania sa, keď sa nepriateľ pokúša zaútočiť v poslednej chvíli. Takýto pokus protivníkovi nevyjde, keďže operátor zostáva v bezpečí.

Russia Ukraine War Technology War Čítajte viac Ukrajinský minister obrany chce likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne. Koho ako ich postrach si vzal na pomoc?
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Kyjev #robot #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #vojenské drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"