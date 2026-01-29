Hrdina zo železa: jediný robot potláčal Rusov 45 dní. Ukrajina valcuje svet novými systémami - prekonala aj USA

Pozornosť vzbudila aj nedávna akcia z bojiska. Pred pár dňami sa stal prípad, keď jeden pozemný robot zajal troch ruských okupantov. Podľa magazínu Forbes sa tieto zábery stali „symbolom novej technologickej reality“ a potvrdzujú, že ozbrojené roboty, označované ako Uncrewed Ground Vehicles (UGV – Bezpilotné pozemné vozidlá), prestali byť exotikou.
Na vedúcu úlohu Ukrajiny v tejto oblasti poukazuje aj Jamestown Foundation. Think-tank zameraný na obranu píše, že Ukrajina je dnes absolútnym svetovým lídrom v ich vývoji a bojovom nasadení.
Robotické systémy sú už teraz nenahraditeľné pri dovoze zásob na frontovú líniu a pri evakuácii ranených. Ich úloha sa má ďalej rozširovať. Tento rok sa budú čoraz častejšie využívať na palebnú podporu, pričom sa zúčastnia priamych bojov v útočných aj obranných operáciách s využitím veľkokalibrových guľometov a inej výzbroje, vysvetľuje Forbes.
Rýchly rast výroby a domáci vývoj
Pokrok Ukrajiny je podľa Forbesu výrazný aj z hľadiska výroby. Ak sa na začiatku invázie používali ojedinelé zahraničné vzory, dnes je 99 percent pozemných dronov ukrajinskej výroby.
Zvýšila sa aj produkcia. Zo stoviek kusov v roku 2024 vzrástla výroba na plánovaných 15-tisíc v roku 2025. Tento rok sa očakáva produkcia viac ako 20-tisíc robotov.“ Na fronte má zároveň pôsobiť široké spektrum techniky. „Na fronte pracuje viac ako 200 modelov od 40 rôznych ukrajinských výrobcov.“
Za úspechom má stáť úzka spolupráca vývojárov s armádou. Inžinieri pracujú v priamom spojení s vojakmi. Cyklus ‚bojové nasadenie – spätná väzba – modernizácia‘ netrvá roky, ale týždne. To umožňuje vytvárať stroje prispôsobené konkrétnym úlohám, od dovozu munície až po útočné akcie.
Lacnejší a masový prístup
Forbes porovnáva ukrajinský prístup s vývojom v USA. USA so svojimi obrovskými rozpočtami sa snažia vytvoriť bojové roboty od 80. rokov minulého storočia. Programy však stagnujú. Posledný projekt armády USA bol ukončený minulé leto kvôli cene – prototypy stáli takmer 3 milióny dolárov za kus.
Ukrajina podľa magazínu zvolila odlišnú stratégiu. Namiesto „zlatých“ technológií stavila na dostupnosť a masovosť. Ukrajinské roboty sa skladajú z komerčných komponentov. Ich cena sa má pohybovať od 5 000 do 30-tisíc dolárov (napríklad veža od firmy DevDroid). Výsledkom je, že to, čo Pentagon len plánuje (robot, ktorý bojuje bok po boku s pechotou), Ozbrojené sily Ukrajiny už masovo nasadzujú na bojisku.
Psychologický efekt robotov
Forbes ako príklad uvádza konkrétny prípad z bojiska. V decembri 3. samostatná útočná brigáda informovala, že robot DevDroid s 12,7 milimetrovým guľometom sám držal pozíciu proti ruským vojskám počas 45 dní. Stroj bol ovládaný na diaľku a vracal sa len na dobitie a doplnenie munície. Výsledok bol podľa brigády jasný: „pozícia udržaná, straty medzi ukrajinskými bojovníkmi – nula“.
Technológia má podľa magazínu vplyv na morálku protivníka. Vzdanie sa robotovi je logický krok. Bojovať s protivníkom, ktorý necíti bolesť, nepozná strach a ktorého (na rozdiel od človeka) ‚nie je ľúto', je demoralizujúci faktor. Zároveň robot ako „konvoj" znižuje riziko fingovaného vzdania sa, keď sa nepriateľ pokúša zaútočiť v poslednej chvíli. Takýto pokus protivníkovi nevyjde, keďže operátor zostáva v bezpečí.