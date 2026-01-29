Ako z apokalyptického filmu. Mesto na Sicílii vyhlásilo no-go zóny, Meloniová sa skaze prizerala z vrtuľníka

Informoval o tom portál idnes.cz. Letecké a pozemné zábery z oblasti dokumentujú dramatické následky zosuvu – autá aj obytné domy sa zrútili približne 20 metrov z novo vytvoreného útesu, zatiaľ čo ďalšie stavby zostali nebezpečne visieť na jeho hrane. Mnohé z nich sú podľa odborníkov v bezprostrednom ohrození.
Civilná ochrana preto v meste, ktoré leží vo vnútrozemí neďaleko pobrežného mesta Gela, vyhlásila približne 150 metrov širokú „zakázanú zónu“, do ktorej je vstup zakázaný.
„Celý kopec sa zosúva do roviny mesta Gela,“ uviedol šéf civilnej ochrany Fabio Ciciliano. „Úprimne povedané, na okraji zosuvu sa nachádzajú domy, ktoré už zjavne nemožno obývať, takže musíme spolupracovať so starostom, aby sme pre tieto rodiny našli trvalé nové bývanie.“
Úrady zároveň upozornili, že obyvatelia, ktorí majú v tejto oblasti svoje domy, si budú musieť zabezpečiť náhradné ubytovanie. Pôda nasiaknutá vodou sa totiž naďalej pohybuje a zostáva príliš nestabilná na bezpečné bývanie.Čítajte viac VIDEO: Hrôza na Sicílii: domy praskajú, cesty zmizli a mesto sa prepadá do zeme
Škody v miliardách
Federálna vláda v pondelok zaradila Niscemi do vyhlásenia o stave núdze pre tri južné regióny Talianska, ktoré cyklón Harry zasiahol najviac. Na prvotnú pomoc vyčlenila sumu 100 miliónov eur. Regionálne sicílske úrady v stredu zároveň odhadli, že celkové škody na ostrove sa vyšplhali až na dve miliardy eur.
Premiérka Meloniová si rozsah zosuvu prezrela z vrtuľníka a následne rokovala s miestnymi predstaviteľmi na radnici. Prisľúbila, že uvoľnené núdzové financie sú len prvým krokom a že ďalšia pomoc pre vysídlených obyvateľov bude nasledovať.
Podľa vyhlásenia úradu predsedníčky vlády je kabinet pripravený pomôcť obyvateľom pri hľadaní náhradného bývania a pri obnove cestnej infraštruktúry, verejných služieb aj života v meste. „Situáciu komplikuje skutočnosť, že pokiaľ je zosuv pôdy aktívny, nie je možné určiť presnú oblasť, ktorá má byť ošetrená, a teda ani stanoviť metódy zásahu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Geológovia pripomínajú, že Niscemi bolo vybudované na kopci tvoreného vrstvami piesku a ílu, ktoré sú pri silných dažďoch náchylné na pohyb. Podobná situácia nastala už v roku 1997, keď veľký zosuv pôdy prinútil úrady evakuovať približne 400 ľudí.
Napriek rizikám povolili výstavbu
„Dnes sa situácia opakuje s ešte závažnejšími charakteristikami: zosuv pôdy sa rozprestiera na dĺžke asi štyroch kilometrov a priamo ohrozuje domy stojace pri svahu,“ varovala Giovanna Pappalardoová, profesorka aplikovanej geológie na univerzite v Catanii. Najnovší zosuv, ktorý sa začal v nedeľu počas zásahu cyklónu Harry, znovu otvoril politické spory o tom, prečo bola v tejto oblasti vôbec povolená výstavba napriek dlhodobo známym geologickým rizikám.
Regionálny prezident Sicílie Renato Schifani, ktorý zastupuje stredopravicový tábor, priznal oprávnenosť týchto otázok. Zároveň však poukázal na to, že vo funkcii je len niekoľko rokov a že v tejto chvíli je prioritou najmä rýchla a účinná pomoc ľuďom, ktorých situácia zasiahla najtvrdšie.
Líderka opozičnej stredoľavej Demokratickej strany Elly Schleinová vyzvala vládu, aby presmerovala miliardu eur určenú na výstavbu kontroverzného mosta medzi Sicíliou a talianskou pevninou do regiónov poškodených búrkou. Projekt mosta je totiž v súčasnosti zablokovaný pre prebiehajúce súdne spory.Čítajte viac Toto je prekliatie „mezzogiorna“: Bahno v domoch, ticho v Ríme. Sicília sa po údere cyklónu topí, Taliansko mlčí