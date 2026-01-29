Pravda Správy Svet Americké námorníctvo posilňuje pozície na Blízkom východe, do regiónu dorazila ďalšia vojnová loď

Americké námorníctvo poslalo do regiónu Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď. S odvolaním sa na anonymný zdroj o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.

29.01.2026 18:15
Útok USA na loď, ktorú tajné služby označili za pašerácku
Americká armáda zaútočila vo východnej časti Tichého oceánu na loď podozrivú z pašovania drog. / Zdroj: Reuters/X

Torpédoborec USS Delbert D. Black vybavený riadenými raketami podľa zdroja agentúry Reuters dorazil na Blízky východ v uplynulých 48 hodinách. Spoločne s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln majú Spojené štáty v regióne už šesť vojnových lodí.

Prezident Donald Trump v stredu opätovne pohrozil Iránu vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. „K Iránu smeruje obrovská armáda. Pohybuje sa rýchlo, s veľkou silou, nadšením a odhodlaním,“ napísal šéf Bieleho domu v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Naše statočné ozbrojené sily sú pripravené – s prstami na spúšti – okamžite a dôrazne reagovať na AKÚKOĽVEK agresiu proti našej milovanej zemi, vzduchu a mori. Cenné ponaučenia z 12-dňovej vojny nám umožňujú reagovať ešte silnejšie, rýchlejšie a dôkladnejšie,“ reagoval neskôr iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na sociálnej sieti X.

