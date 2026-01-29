Trump: Putin sľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev. Lavrov žiada len „priateľské“ záruky

Ukrajinská metropola po opakovaných ruských úderoch zápasí s problémami s dodávkami elektrickej energie, tepla i vody. Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, čakajú podľa meteorológov v nadchádzajúcich dňoch mimoriadne silné mrazy, keď teplota klesne aj na mínus 20 stupňov Celzia.
„Osobne som požiadal prezidenta Putina týždeň nestrieľať na Kyjev a ďalšie mestá. A on to sľúbil,“ povedal Trump na zasadnutí vlády v Bielom dome. Americký prezident tiež výslovne spomenul, že v oblasti panuje mimoriadne chladná zima.
Humanitárna situácia na Ukrajine je teraz kritická v dôsledku systematických ruských útokov zameraných na energetickú a tepelnú infraštruktúru. Po útokoch z nedávnych dní sa ocitlo takmer 60 percent Kyjeva bez prístupu k elektrine a tisíce domácností boli bez vykurovania. Bez dodávok prúdu navyše často v domoch netečie ani voda.Čítajte viac Cynický Putin a naivní Američania. Bola chvíľa, keď vyzerali takmer ako priatelia, komentoval mierové rokovania Rusov a Ukrajincov americký predstaviteľ
Lavrov o zárukách
Rusko bude súhlasiť len s takými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré sú priateľské voči Moskve. Uviedol to vo štvrtok podľa tlačovej agentúry Interfax ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Ruská vláda podľa Lavrova nevie, na čom sa Spojené štáty a Ukrajina dohodli v oblasti bezpečnostných záruk. "Ak je cieľom zachovať režim v časti územia bývalej Ukrajiny a pokračovať vo využívaní tohto režimu ako predmostia na hrozby voči Rusku, potom… takéto garancie sotva zabezpečia spoľahlivý mier,“ povedal minister. Doplnil, že Moskva je otvorená dohodám o kolektívnej bezpečnosti v regióne, ktoré sa budú týkať aj bezpečnosti Ruska.Čítajte viac Tvrdé ultimátum pre Kyjev: americké média odhalili, čo má byť cenou za bezpečnostné záruky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v uplynulých dňoch oznámil, že dohoda o bezpečnostných zárukách USA pre jeho krajinu je hotová. Lavrov sa zmieňoval najmä o vyjadreniach šéfa americkej diplomacie Marca Rubia o tom, že dohoda má súhlas Washingtonu, avšak záleží aj od toho, ako bude reagovať Rusko. V každom prípade však podľa neho bezpečnostné záruky bude možné uplatňovať až po tom, ako sa zastavia boje.
Rubio v stredu v americkom Senáte hovoril o obavách, ktoré má vláda USA v súvislosti s bezpečnostnými zárukami. Podľa jeho slov sa plánuje prítomnosť európskych vojenských jednotiek, no keďže Európania sú príliš slabí, potrebujú silnú podporu Spojených štátov. Znamená to, že USA by boli potenciálne zaviazané zapojiť sa do budúceho konfliktu.
USA, Ukrajina a európske krajiny na rokovaniach od novembra minulého roka rozvinuli predstavu toho, ako by malo vyzerať povojnové usporiadanie. Moskvu o tomto procese informovali americkí vyjednávači.Čítajte viac Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je pripravený na podpis, uviedol Zelenskyj
Minulý víkend Spojené štáty sprostredkovali priame rozhovory zástupcov Ukrajiny a Ruska. Konali sa v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde by mali pokračovať najbližšiu nedeľu (1. februára).