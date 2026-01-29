Pravda Správy Svet Trump nariadil okamžité otvorenie vzdušného priestoru nad Venezuelou. Po rokoch

Americký prezident Donald Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru pre komerčné lety a uviedol, že Američania budú čoskoro môcť do krajiny cestovať, píše agentúra AP. Letecká spoločnosť American Airlines už podľa agentúry Reuters v reakcii oznámila, že plánuje obnovenie pravidelných letov do Venezuely, ktoré kvôli zákazu americkej administratívy v roku 2019 pozastavila.

29.01.2026 19:30
Trump uviedol, že ministrovi dopravy Seanovi Duffymu a americkým ozbrojeným silám nariadil zrušenie zákazu letov a otvorenie vzdušného priestoru ešte dnes. Trump o tom podľa svojich slov už informoval dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú.

Porušil Trumpovu ‚karanténu‘. USA v Karibiku zadržali tanker Veronica
Spojené štáty zadržali v Karibskom mori v poradí už šiesty ropný tanker napojený na Venezuelu. / Zdroj: X/U.S. Southern Command

„Americkí občania budú veľmi skoro môcť cestovať do Venezuely a budú tam v bezpečí,“ uviedol Trump. V roku 2019 USA prerušili s Venezuelou diplomatické vzťahy a vyzvali svojich občanov, aby tam necestovali. Podľa AP však aj dnes ministerstvo zahraničia USA na svojom webe ponechalo odporúčanie do Venezuely nejazdiť, a to s ohľadom na vysoké riziko svojvoľného zadržania, mučenia, únosov a ďalších hrozieb pre amerických občanov. Začiatkom týždňa americký minister zahraničia Marco Rubio v Senáte uviedol, že predpokladá, že Spojené štáty čoskoro obnovia svoje diplomatické zastúpenie vo Venezuele.

Marco Rubio Čítajte viac Rubio: USA budú každý mesiac schvaľovať rozpočet Venezuely

Americké sily 3. januára bombardovali Venezuelu, vtrhli do Caracasu a zajali prezidenta Nicolása Madura a prvú dámu Ciliu Floresovú. Následne prezidentský pár uniesli do New Yorku, kde dvojica čelí obvineniu z narkoterorizmu. Po Madurovom únose sa stala dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezová, ktorá predtým zastávala post viceprezidentky. Spojené štáty s ňou zatiaľ spolupracujú. Trump nedávno vyhlásil, že USA budú Venezuelu spravovať roky.

