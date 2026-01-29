Zvrat v Trumpovej imigračnej politike? V Minnesote sľubujú agenti po streľbe zmeny, v Maine končia

Splnomocnenec pre ochranu hraníc Tom Homan po príchode do mesta Minneapolis (štát Minnesota) uznal, že zmeny v imigračných operáciách sú nevyhnutné. Do nepokojného regiónu ho prezident vyslal v pondelok po tom, čo tam federálni imigrační agenti zastrelili už druhého amerického občana v krátkom čase. „Spolu s prezidentom Trumpom a ďalšími členmi administratívy sme si uvedomili, že by mali byť vykonané určité zmeny. Presne preto som tu,“ vyhlásil Homan na svojej prvej tlačovej konferencii. Jeho hlavnou úlohou je obnoviť právo a poriadok a pracovať na odstránení hrozieb z komunity, pričom zdôraznil, že bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste.
Homan vo velení nahradil Grega Bovina z Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), ktorý bol dovtedy tvárou agresívnej kampane. Podľa informácií stanice CNN bola Trumpova administratíva frustrovaná tým, ako Bovino situáciu v Minneapolise nezvládal. Nový splnomocnenec avizuje ústup od rozsiahlych razií k systematickejšiemu postupu. „Vôbec sa nevzdávame svojej misie. Len ju budeme vykonávať rozumnejšie,“ vysvetlil s tým, že počet agentov v uliciach sa zníži len v prípade, ak budú miestni predstavitelia s federálnou vládou lepšie spolupracovať.Čítajte viac Zabitý zdravotník Pretti mal konflikt s agentmi ICE aj pár dní pred svojou smrťou, rozbil im svetlo na aute
Napätie v Minneapolise eskalovalo po dvoch tragických incidentoch. Prvou obeťou bola 37-ročná matka troch detí Renée Goodová, ktorú 7. januára za volantom vozidla zastrelil agent ICE Jonathan Ross. V sobotu 24. januára prišiel o život rovnako starý zdravotník Alex Pretti. Toho na ulici zastrelili agenti CBP a pohraničnej stráže (USBP), hoci podľa agentúry AP muž nekládol odpor.
Homan prisľúbil, že agenti, ktorí sa dopustili pochybení, ponesú následky. „Nechcem, aby ľudia umierali. Či už naši príslušníci, členovia miestnej komunity alebo ciele našich operácií,“ uviedol. Zároveň však dodal, že nenávistné prejavy na adresu agentov musia skončiť a protestujúci, ktorí porušia zákon, budú zatknutí. Ministerka obrany Pam Bondiová v stredu potvrdila, že v meste už zadržali 16 ľudí podozrivých z napadnutia členov bezpečnostných zložiek.
Zatiaľ čo Minnesota čaká na úpravu stratégie, v Maine na severovýchode USA federálna vláda svoje mimoriadne aktivity zastavila. Republikánska senátorka Susan Collinsová oznámila, že po rokovaniach s ministerkou vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovou sa posilnené operácie v tomto štáte končia. „Môžem oznámiť, že ministerka Noemová ma informovala, že ICE ukončil svoje posilnené aktivity v štáte Maine. Aktuálne tu neprebiehajú ani nie sú plánované žiadne rozsiahle operácie ICE,“ napísala Collinsová na sieti X. Agenti ICE a CBP sa vracajú k bežným činnostiam, čo mení dynamiku v regióne, ktorý bol súčasťou doteraz najväčšej protiimigračnej operácie v histórii USA. Tá celkovo zahŕňala nasadenie viac ako 3 000 agentov.Čítajte viac Trump až po zabíjaní hasí požiar v Minneapolise: sťahuje aj šéfa ICE. Biely dom viní demokratov