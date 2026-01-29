Pravda Správy Svet Niečo nepredstaviteľné. Presnosť vlakov vo Švajčiarsku stúpla na rekordnú úroveň

Niečo nepredstaviteľné. Presnosť vlakov vo Švajčiarsku stúpla na rekordnú úroveň

Až 94,1 % vlakov švajčiarskej národnej železničnej spoločnosti SBB v minulom roku premávalo načas. Išlo o zlepšenie oproti roku 2024, v ktorom do cieľovej stanice načas prichádzalo 93,2 % vlakov. Zároveň išlo o nový švajčiarsky rekord v presnosti železničnej dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

29.01.2026 20:32
Switzerland Train Record Foto: ,
Vlak Rhétskej železnice (RHB) v sobotu 29. októbra 2022 v Prede vo Švajčiarsku vytvoril svetový rekord v najdlhšom osobnom vlaku. Súprava dlhá 1,91 kilometra bola na ceste po trati svetového dedičstva UNESCO z Predy do Alvaneu. Vlak pozostával zo 100 vagónov. Starý svetový rekord 1732,9 metra pochádzal z roku 1991.
debata

SBB považuje vlak za oneskorený, ak mešká viac ako tri minúty. Presnosť vlakov sa vlani v krajine zlepšila napriek početným stavbám na tratiach a mnohým podujatiam vrátane súťaže Eurovision Song Contest a ženského futbalového turnaja UEFA Euro 2025, ktoré si vyžadovali špeciálne služby. Najpresnejšie vlaky vo Švajčiarsku premávali v nedeľu 28. decembra, keď ich načas prišlo až 98,6 %.

Zrážka vlakov pri Rožňave: rušeň odhodilo do strmého zrázu
Video
Zdroj: FB/Polícia SR

Pre porovnanie, v Nemecku v minulom roku len 60,1 % diaľkových vlakov prišlo do cieľovej stanice načas. A to napriek tomu, že nemecká štátna železničná firma Deutsche Bahn považuje vlak za oneskorený až vtedy, ak mešká viac ako šesť minút.

Švajčiarsky železničný prepravca SBB poznamenal, že problémom pre neho zostávajú medzinárodné spoje. „Najmä vlaky z Nemecka prichádzajú do Švajčiarska s meškaním, a to má vplyv na presnosť v našej krajine,“ uviedol. V prípade potreby SBB namiesto meškajúcich medzinárodných vlakov prevádzkuje po švajčiarskom území od hraníc náhradnú dopravu.

predstavenie noveho vlaku, comfort jet Čítajte viac Železnice reagujú v hodine dvanástej. Výluka na hlavnej trase z Bratislavy do Košíc spustila chaos, lístky si nekúpite
Zrážka rýchlovlakov v Španielsku
Video
Zdroj: Reuters
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vlaky #Švajčiarsko #železničná doprava #meškanie vlakov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"