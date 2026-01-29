Pravda Správy Svet Pentagón je pripravený udrieť na Irán, Teherán už hovorí o vojnovom stave

Pentagón je pripravený udrieť na Irán, Teherán už hovorí o vojnovom stave

Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyhlásil, že armáda USA bude pripravená vykonať akékoľvek rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s útokom na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

29.01.2026 21:19
Hegseth Foto: ,
Minister obrany Pete Hegseth počas zasadnutia kabinetu v Bielom dome vo štvrtok 29. januára 2026 vo Washingtone.
Spojené štáty v oblasti Blízkeho východu v uplynulých dňoch posilnili svoje vojenské kapacity v súvislosti s vývojom v Iráne. Trump na zasadnutí svojho kabinetu Hegsetha vyzval vyjadriť sa k situácii.

„Nemali by sa usilovať o jadrové kapacity. Budeme pripravení splniť čokoľvek, čo tento prezident od ministerstva vojny očakáva,“ vyhlásil Hegseth. Podľa agentúry Reuters Trump v súčasnosti stále zvažuje možnosť úderov na Irán.

Ulice v plameňoch, tisíce mŕtvych. Irán pripomína vojnovú zónu
Video
Iránske štátne médiá odvysielali následky celoštátnych protestov, ktoré sa odohrali ešte 9. a 10. januára 2026. Reuters sa z dôvodu výpadku internetu v Iráne dostal k záberom až 13. januára. / Zdroj: Reuters

Irán musí byť pripravený na vojnu, vyhlásil vo štvrtok prvý iránsky viceprezident Mohammad Rezá Áref. Generálny tajomník OSN António Guterres zároveň Irán a USA vyzýva na dialóg, aby sa predišlo „ničivým následkom“.

„Dnes musíme byť pripravení na vojnový stav. Našou stratégiou je, že nikdy nezačneme vojnu, ale ak nám bude nanútená, budeme sa brániť,“ citovala Árefa iránska tlačová agentúra IRNA. Viceprezident doplnil, že Irán je pripravený so Spojenými štátmi rokovať, ale „tentokrát chce záruky“.

Šéf OSN Guterres vyzval napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi vyriešiť diplomatickou cestou. „Veríme, že je dôležité, aby existoval dialóg, ktorý umožní dosiahnutie dohody, najmä v súvislosti s jadrovou otázkou, a aby sme sa vyhli kríze, ktorá by mohla mať v regióne ničivé následky,“ uviedol.

Donald Trump Čítajte viac „Vybijeme z nich dušu!“ Ako Trump menil názor na Irán rýchlejšie, než tam doplávali jeho lode

Iránska štátna televízia Press TV vo štvrtok informovala, že iránske Revolučné gardy (IRGC) budú mať v nedeľu a pondelok v Hormuzskom prielive vojenské cvičenie s ostrou streľbou.

Hormuzský prieliv je celosvetovo najdôležitejšou trasou pre vývoz ropy od jej najväčších producentov v Perzskom zálive, ako sú Saudská Arábia, Irán, Irak a Spojené arabské emiráty.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom narástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite.

Pravda vo svete: Irán už neprotestuje len za slobodu. Ide o každodenné prežitie, a režim to vie, hovorí Matouš Horčička
Video
Irán nikdy nebol demokratický. Dnešné protesty sú však iné než všetky predtým, hovorí odborník na Irán Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky v relácii PRAVDA VO SVETE.
