Pentagón je pripravený udrieť na Irán, Teherán už hovorí o vojnovom stave

Spojené štáty v oblasti Blízkeho východu v uplynulých dňoch posilnili svoje vojenské kapacity v súvislosti s vývojom v Iráne. Trump na zasadnutí svojho kabinetu Hegsetha vyzval vyjadriť sa k situácii.
„Nemali by sa usilovať o jadrové kapacity. Budeme pripravení splniť čokoľvek, čo tento prezident od ministerstva vojny očakáva,“ vyhlásil Hegseth. Podľa agentúry Reuters Trump v súčasnosti stále zvažuje možnosť úderov na Irán.
Irán musí byť pripravený na vojnu, vyhlásil vo štvrtok prvý iránsky viceprezident Mohammad Rezá Áref. Generálny tajomník OSN António Guterres zároveň Irán a USA vyzýva na dialóg, aby sa predišlo „ničivým následkom“.
„Dnes musíme byť pripravení na vojnový stav. Našou stratégiou je, že nikdy nezačneme vojnu, ale ak nám bude nanútená, budeme sa brániť,“ citovala Árefa iránska tlačová agentúra IRNA. Viceprezident doplnil, že Irán je pripravený so Spojenými štátmi rokovať, ale „tentokrát chce záruky“.
Šéf OSN Guterres vyzval napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi vyriešiť diplomatickou cestou. „Veríme, že je dôležité, aby existoval dialóg, ktorý umožní dosiahnutie dohody, najmä v súvislosti s jadrovou otázkou, a aby sme sa vyhli kríze, ktorá by mohla mať v regióne ničivé následky,“ uviedol.Čítajte viac „Vybijeme z nich dušu!“ Ako Trump menil názor na Irán rýchlejšie, než tam doplávali jeho lode
Iránska štátna televízia Press TV vo štvrtok informovala, že iránske Revolučné gardy (IRGC) budú mať v nedeľu a pondelok v Hormuzskom prielive vojenské cvičenie s ostrou streľbou.
Hormuzský prieliv je celosvetovo najdôležitejšou trasou pre vývoz ropy od jej najväčších producentov v Perzskom zálive, ako sú Saudská Arábia, Irán, Irak a Spojené arabské emiráty.
Napätie medzi Washingtonom a Teheránom narástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite.