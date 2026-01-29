Pravda Správy Svet FOTO: V Moskve v januári napadlo najviac snehu za posledných 203 rokov

V Moskve bolo tento mesiac najviac snehových zrážok za viac ako 200 rokov, uviedli vo štvrtok meteorológovia z Moskovskej štátnej univerzity. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

29.01.2026 21:29
„Január v Moskve bol chladný s nezvyčajne veľkým množstvom snehových zrážok,“ uviedla univerzita na sociálnych sieťach. „Do 29. januára zaznamenalo meteorologické observatórium Moskovskej štátnej univerzity takmer 92 milimetrov zrážok, čo je už najviac za posledných 203 rokov,“ dodala.

Rekordné sneženie bolo podľa meteorológov „spôsobené hlbokými a rozsiahlymi cyklónmi a atmosférickými frontami prechádzajúcimi nad Moskovskou oblasťou“.

Vo štvrtok dosahovala výška snehovej pokrývky v niektorých častiach Moskvy až 60 centimetrov.

Na záberoch AFP z mesta s približne 13 miliónmi obyvateľov je vidieť chodcov brodiacich sa vysokými nánosmi snehu v centre mesta. Prímestské vlaky meškali a autá uviazli v dlhých kolónach. Na internete sa tiež šírili zábery obrovských závejov siahajúcich až po druhé poschodie budov a ľudí, ktorí si presekávali cestu medzi zasypanými autami.

Začiatkom mesiaca bola vyhlásená mimoriadna situácia aj na ruskom Ďalekom východe, kde masívna snehová búrka čiastočne paralyzovala hlavné mesto Kamčatskej oblasti.

