Izrael priznal, že v Pásme Gazy pozabíjal 71-tisíc Palestínčanov

Izraelská armáda podľa Haarecu tiež uviedla, že tieto dáta analyzuje, aby videla, koľko je medzi zabitými ozbrojencov a koľko civilistov. Izrael údaje ministerstva po celý čas vojny odmietal bez toho, aby poskytoval vlastné štatistiky obetí bojov v Pásme Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničia tieto údaje v minulosti označilo za „zavádzajúce a nespoľahlivé“.
Podľa v stredu aktualizovaných údajov zabila izraelská armáda v Pásme Gazy od 7. októbra 2023 najmenej 71 667 Palestínčanov. Údaje ministerstva nerozlišujú medzi ozbrojencami a civilistami, viac ako 90 percent obetí identifikujú menom a ďalšími osobnými údajmi. Údaje sa zároveň týkajú iba tých, ktoré podľa ministerstva zabila izraelská armáda, nezahŕňajú teda tých, ktorí zomreli v dôsledku chorôb či hladovania.
Údaje tiež nezahŕňajú nezvestné, ktorých telá sú stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nájdených mŕtvych, prípadne obete nových izraelských útokov, ministerstvo zahŕňa do aktualizovaných štatistík. Od začiatku terajšieho prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra minulého roku, izraelská armáda podľa ministerstva v pásme zabila 492 ľudí a tamojšie úrady našli v sutinách 715 obetí predchádzajúcich útokov.Čítajte viac Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy
Izraelská armáda v minulosti uviedla, že v Pásme Gazy zabila najmenej 22 000 ozbrojencov, pričom ďalších 1600 ich zabila na území Izraela pri útoku Hamasu a jeho spojencov v októbri 2023. Pomer zabitých civilistov a ozbrojencov bol podľa armády v priebehu vojny viac-menej rovnaký, napísal server The Times of Israel.