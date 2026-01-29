Pravda Správy Svet Izrael priznal, že v Pásme Gazy pozabíjal 71-tisíc Palestínčanov

Izrael priznal, že v Pásme Gazy pozabíjal 71-tisíc Palestínčanov

Izraelská armáda prijala odhad ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, podľa ktorého tam bolo vo vojne zabitých viac ako 71-tisíc Palestínčanov, napísal dnes izraelský denník Haarec. Izrael doteraz počty, ktoré ministerstvo kontrolované teroristickým hnutím Hamas každý deň aktualizuje, odmietalo. Mnohí medzinárodní experti ale aj OSN naopak tieto údaje dlhodobo považujú za vierohodné.

29.01.2026 21:37
gaza Foto: ,
Palestínsky muž nesie telo svojho dieťaťa, ktoré bolo zabité pri izraelskom vojenskom nálete na Gazu, v nemocnici Shifa v meste Gaza v sobotu 12. júla 2025.
debata (1)

Izraelská armáda podľa Haarecu tiež uviedla, že tieto dáta analyzuje, aby videla, koľko je medzi zabitými ozbrojencov a koľko civilistov. Izrael údaje ministerstva po celý čas vojny odmietal bez toho, aby poskytoval vlastné štatistiky obetí bojov v Pásme Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničia tieto údaje v minulosti označilo za „zavádzajúce a nespoľahlivé“.

Historik Kríž v Ide o pravdu: Je otázne, či na Blízkom východe pokoj vydrží. Nemyslím si, že sa podarilo úplne zlikvidovať iránsky jadrový program
Video

Podľa v stredu aktualizovaných údajov zabila izraelská armáda v Pásme Gazy od 7. októbra 2023 najmenej 71 667 Palestínčanov. Údaje ministerstva nerozlišujú medzi ozbrojencami a civilistami, viac ako 90 percent obetí identifikujú menom a ďalšími osobnými údajmi. Údaje sa zároveň týkajú iba tých, ktoré podľa ministerstva zabila izraelská armáda, nezahŕňajú teda tých, ktorí zomreli v dôsledku chorôb či hladovania.

Údaje tiež nezahŕňajú nezvestné, ktorých telá sú stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nájdených mŕtvych, prípadne obete nových izraelských útokov, ministerstvo zahŕňa do aktualizovaných štatistík. Od začiatku terajšieho prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra minulého roku, izraelská armáda podľa ministerstva v pásme zabila 492 ľudí a tamojšie úrady našli v sutinách 715 obetí predchádzajúcich útokov.

Izraelský vojak pri balíkoch humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy Čítajte viac Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy

Izraelská armáda v minulosti uviedla, že v Pásme Gazy zabila najmenej 22 000 ozbrojencov, pričom ďalších 1600 ich zabila na území Izraela pri útoku Hamasu a jeho spojencov v októbri 2023. Pomer zabitých civilistov a ozbrojencov bol podľa armády v priebehu vojny viac-menej rovnaký, napísal server The Times of Israel.

Izraelské tanky v uliciach mesta Gaza 14....
Dym stúpa po izraelskom bombardovaní v meste...
+18Palestínčania prehľadávajú trosky budov v meste...
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #Pásmo Gazy #izraelsko-palestínsky konflikt
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"