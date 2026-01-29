Pravda Správy Svet V Tokiu prepadli päť mužov a ukradli im kufre, mali v nich stámilióny jenov

V Tokiu prepadli päť mužov a ukradli im kufre, mali v nich stámilióny jenov

Skupina páchateľov v Tokiu prepadla pätici mužov a ukradla im batožina so zhruba 420 miliónmi jenov (asi 2,3 milióna eur). S odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovanie o tom informovala agentúra Kjódó.

29.01.2026 22:36
debata
Prišiel kradnúť do škôlky, skončil v putách. Policajti chytili zlodeja priamo pri čine
Video
Policajti zadržali vlamača do budovy materskej školy v obci Lietava (okres Žilina) priamo na mieste činu. / Zdroj: FB/Polícia SR

Skupina, ktorú podľa polície tvorili traja podozriví, mužov prepadla na ulici v tokijskej štvrti Ueno zhruba o 21:30 miestneho času (13:30 SEČ) a použila proti nim korenistý sprej. Medzi okradnutými bol podľa zdrojov aspoň jeden Číňan. Keď páchatelia ušli z miesta činu, zrazili okoloidúceho, ale nezabili ho.

Incident sa stal neďaleko železničnej stanice Okačimači. „Oblasť okolo Okačimači je plná klenotníctva a už skôr sa tu prepadávalo,“ uviedla jedna z miestnych.

Kitzbühel Čítajte viac Odhalenie po vyše 40 rokoch. Našli zlodejov cieľového transparentu v Kitzbüheli
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #krádež #Japonsko #Tokio
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"