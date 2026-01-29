V Tokiu prepadli päť mužov a ukradli im kufre, mali v nich stámilióny jenov

Skupina, ktorú podľa polície tvorili traja podozriví, mužov prepadla na ulici v tokijskej štvrti Ueno zhruba o 21:30 miestneho času (13:30 SEČ) a použila proti nim korenistý sprej. Medzi okradnutými bol podľa zdrojov aspoň jeden Číňan. Keď páchatelia ušli z miesta činu, zrazili okoloidúceho, ale nezabili ho.
Incident sa stal neďaleko železničnej stanice Okačimači. „Oblasť okolo Okačimači je plná klenotníctva a už skôr sa tu prepadávalo," uviedla jedna z miestnych.