Historický moment. Česko po 250 rokoch končí v ťažbou uhlia a to už v sobotu

Rovnako ako iné európske krajiny, aj Česko sa vzdáva fosílnych palív vrátane čierneho uhlia, ktoré sa používa vo vykurovacích zariadeniach a oceliarňach. Ťažba čierneho uhlia má vo východočeskom Ostravsku viac ako 250-ročnú tradíciu.
Šéf odborov v bani ČSM spoločnosti OKD Štefan Pinter pripísal útlm ťažby poklesu využívania fosílnych palív a cenám uhlia, ktoré robia ťažbu neefektívnou.
„Zelená politika Európskej únie stanovila pravidlá a všetky spoločnosti sa tomu prispôsobia,“ povedal pre AFP. V roku 2025 pochádzalo 42 percent elektriny v Česku z jadrových elektrární, 32 percent z uhoľných elektrární a obnoviteľné zdroje stále zaostávajú. V regióne Ostrava v posledných rokoch zatvorili mnoho baní a oceliarní.
„V Česku už nie je nikto, komu by sa uhlie dodávalo," povedala hovorkyňa OKD Barbora Černá Dvořáková. Posledná elektráreň využívajúca čierne uhlie ukončil prevádzku minulý rok a ceny uhlia sú príliš nízke na pokrytie nákladov na ťažbu.
OKD, ktorá zamestnáva 2 300 ľudí, tiež trpí nedostatkom pracovníkov, keďže školy na výučbu baníkov boli v 90. rokoch zrušené. OKD plánuje znížiť počet zamestnancov na menej ako 700, čo v okrese Karviná, kde sa nachádza baňa ČSM a kde nezamestnanosť dosiahla v decembri 9,6 percent, vyvoláva značné obavy.
„Je to určite tvrdý zásah, ale máme veľa starších pracovníkov, ktorí sa chystajú do dôchodku," povedal Pinter. „Ostatní si budú musieť hľadať prácu."