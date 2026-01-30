ONLINE: Do krajiny mieri arktický mráz, Zelenskyj varuje pred ďalšími útokmi na energetiku

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 437 dní
- Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev
- Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev
27. január 2026
6:10 Nemecký kancelár Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v telefonickom rozhovore spoločne privítali „úsilie v záujme prímeria“, uviedol vo vyhlásení Berlín.
Merz zároveň zdôraznil, že „systematické a brutálne ničenie civilnej infraštruktúry Ukrajiny ruskými útokmi“ „stále pokračuje“, a „čo najdôraznejšie ho odsúdil“, uviedol jeho hovorca Stefan Kornelius.
Zelenskyj zároveň vyjadril vďaku Nemecku za podporu jeho krajiny, pričom vyzdvihol Merza. „Friedrich preukazuje skutočnú vodcovskú silu a ja si veľmi vážim našu koordináciu,“ napísal vo štvrtok večer na Telegrame s odkazom na spoločný telefonát.
Ukrajinský prezident pripomenul, že Nemecko podporuje jeho krajinu od prvých dní vojny. Najmä poznamenal, že dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot a IRIS-T sú dôležité pre ochranu ukrajinského vzdušného priestoru.
Napísal tiež, že pomoc pri prekonávaní energetickej krízy v čase ruských útokov na kritickú infraštruktúru počas zimy je nesmierne dôležitá.
Americký prezident Donald Trump predtým vo štvrtok oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
6:05 Ukrajinu v najbližších dňoch zasiahne výrazné ochladenie, pričom teploty môžu v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Vo štvrtok to oznámilo Ukrajinské hydrometeorologické centrum v čase, keď úrady urýchlene obnovujú dodávky tepla a elektriny po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru.
Ruské údery na elektrárne a rozvodné siete pripravili milióny ľudí o elektrinu, kúrenie a vodu, čím sa vojnou vyčerpaná krajina približuje k humanitárnej kríze. Situáciu ešte viac zhoršuje príchod extrémnych mrazov uprostred zimy.
Podľa ukrajinských hydrometeorológov by sa v období od 1. do 3. februára mohli nočné teploty v niektorých častiach krajiny prepadnúť až na mínus 30 stupňov. Očakávaný prudký pokles teplôt predstavuje vážne riziko najmä pre obyvateľov oblastí s poškodenou energetickou infraštruktúrou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vo svojom príhovore k národu varoval, že Rusko sa pripravuje na ďalšie rozsiahle dronové a raketové útoky. Podľa neho sa Moskva opäť zameria predovšetkým na energetické zariadenia, čo by mohlo ešte viac prehĺbiť problémy s dodávkami tepla a elektriny.
„Robia všetko pre to, aby nás nechali v zime bez energie,“ upozornil Zelenskyj a vyzval medzinárodných partnerov na pokračujúcu podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany a energetického sektora.
V samotnom Kyjeve zostáva situácia kritická. Mestské úrady vo štvrtok oznámili, že po sérii leteckých útokov je v hlavnom meste bez kúrenia najmenej 613 budov. Opravárenské tímy pracujú nepretržite, aby obnovili dodávky ešte pred príchodom najtuhších mrazov.
Ukrajinské úrady varujú, že kombinácia extrémneho počasia a pokračujúcich útokov na civilnú infraštruktúru môže mať vážne následky pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva, najmä detí, starších ľudí a pacientov v nemocniciach.Čítajte viac Putin vraj na týždeň sľúbil Kyjevu pokoj od bômb. Zelenskyj žiada činy a Lavrov zase „priateľské“ záruky
6:00 Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
„Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svoj kabinetu.
Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident Trump.
Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že najbližšie dni ukážu, či Moskva dodrží takýto prísľub. „Naše tímy o tom hovorili v Spojených arabských emirátoch. Očakávame, že tieto dohody budú realizované,“ uviedol. „Deeskalačné kroky prispievajú ku skutočnému pokroku k ukončeniu vojny,“ zdôraznil v príspevku.
Krátko na to Zelenskyj zverejnil aj svoj pravidelný večerný videopríhovor, v ktorom sa poďakoval Washingtonu za túto iniciatívu. „Ďakujeme americkej strane za jej úsilie o zastavenie útokov na energetické (ciele) v tomto čase a dúfajme, že Amerika v tomto uspeje,“ dodal.