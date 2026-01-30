Pravda Správy Svet ONLINE: Do krajiny mieri arktický mráz, Zelenskyj varuje pred ďalšími útokmi na energetiku

Ukrajinu v najbližších dňoch zasiahne výrazné ochladenie, pričom teploty môžu v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Vo štvrtok to oznámilo Ukrajinské hydrometeorologické centrum v čase, keď úrady urýchlene obnovujú dodávky tepla a elektriny po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru.

30.01.2026 06:00
odesa, vojna, ukrajina Foto:
Záchranárske práce po útoku na Odesu.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 437 dní
  • Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev
  • Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev
Ukrajinský robot zajal troch ruských vojakov
Zdroj: DevDroid
Záchranári odstraňujú trosky obytného domu,...
Záchranári odstraňujú trosky obytného domu,...
+7Záchranári evakuujú staršiu ženu zo zničenej...
Dron Šáhid, rusko, vojna Čítajte viac 1436. deň: Kyjev pracuje s Muskovým Starlinkom na vyriešení problému, keď ho využívajú ruské drony. Šáhidy majú novú taktiku

6:10 Nemecký kancelár Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v telefonickom rozhovore spoločne privítali „úsilie v záujme prímeria“, uviedol vo vyhlásení Berlín.

Merz zároveň zdôraznil, že „systematické a brutálne ničenie civilnej infraštruktúry Ukrajiny ruskými útokmi“ „stále pokračuje“, a „čo najdôraznejšie ho odsúdil“, uviedol jeho hovorca Stefan Kornelius.

Zelenskyj zároveň vyjadril vďaku Nemecku za podporu jeho krajiny, pričom vyzdvihol Merza. „Friedrich preukazuje skutočnú vodcovskú silu a ja si veľmi vážim našu koordináciu,“ napísal vo štvrtok večer na Telegrame s odkazom na spoločný telefonát.

Ukrajinský prezident pripomenul, že Nemecko podporuje jeho krajinu od prvých dní vojny. Najmä poznamenal, že dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot a IRIS-T sú dôležité pre ochranu ukrajinského vzdušného priestoru.

Napísal tiež, že pomoc pri prekonávaní energetickej krízy v čase ruských útokov na kritickú infraštruktúru počas zimy je nesmierne dôležitá.

Americký prezident Donald Trump predtým vo štvrtok oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.

Chránil Kyjev, Rusi ho vystopovali. Zásah systému Patriot na Ukrajine
Archívne video. Ukrajina poprela tvrdenie, že ruská hypersonická strela Kinžal počas leteckého útoku na Kyjev zničila raketový systém protivzdušnej obrany Patriot. Ruské ministerstvo obrany takmer okamžite po útoku tvrdilo, že systém americkej výroby bol zničený. / Zdroj: Twitter

6:05 Ukrajinu v najbližších dňoch zasiahne výrazné ochladenie, pričom teploty môžu v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Vo štvrtok to oznámilo Ukrajinské hydrometeorologické centrum v čase, keď úrady urýchlene obnovujú dodávky tepla a elektriny po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru.

Ruské údery na elektrárne a rozvodné siete pripravili milióny ľudí o elektrinu, kúrenie a vodu, čím sa vojnou vyčerpaná krajina približuje k humanitárnej kríze. Situáciu ešte viac zhoršuje príchod extrémnych mrazov uprostred zimy.

Podľa ukrajinských hydrometeorológov by sa v období od 1. do 3. februára mohli nočné teploty v niektorých častiach krajiny prepadnúť až na mínus 30 stupňov. Očakávaný prudký pokles teplôt predstavuje vážne riziko najmä pre obyvateľov oblastí s poškodenou energetickou infraštruktúrou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vo svojom príhovore k národu varoval, že Rusko sa pripravuje na ďalšie rozsiahle dronové a raketové útoky. Podľa neho sa Moskva opäť zameria predovšetkým na energetické zariadenia, čo by mohlo ešte viac prehĺbiť problémy s dodávkami tepla a elektriny.

„Robia všetko pre to, aby nás nechali v zime bez energie,“ upozornil Zelenskyj a vyzval medzinárodných partnerov na pokračujúcu podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany a energetického sektora.

V samotnom Kyjeve zostáva situácia kritická. Mestské úrady vo štvrtok oznámili, že po sérii leteckých útokov je v hlavnom meste bez kúrenia najmenej 613 budov. Opravárenské tímy pracujú nepretržite, aby obnovili dodávky ešte pred príchodom najtuhších mrazov.

Ukrajinské úrady varujú, že kombinácia extrémneho počasia a pokračujúcich útokov na civilnú infraštruktúru môže mať vážne následky pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva, najmä detí, starších ľudí a pacientov v nemocniciach.

kyjev Čítajte viac Putin vraj na týždeň sľúbil Kyjevu pokoj od bômb. Zelenskyj žiada činy a Lavrov zase „priateľské“ záruky

6:00 Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.

„Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svoj kabinetu.

Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident Trump.

Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že najbližšie dni ukážu, či Moskva dodrží takýto prísľub. „Naše tímy o tom hovorili v Spojených arabských emirátoch. Očakávame, že tieto dohody budú realizované,“ uviedol. „Deeskalačné kroky prispievajú ku skutočnému pokroku k ukončeniu vojny,“ zdôraznil v príspevku.

Krátko na to Zelenskyj zverejnil aj svoj pravidelný večerný videopríhovor, v ktorom sa poďakoval Washingtonu za túto iniciatívu. „Ďakujeme americkej strane za jej úsilie o zastavenie útokov na energetické (ciele) v tomto čase a dúfajme, že Amerika v tomto uspeje,“ dodal.

© Autorské práva vyhradené

