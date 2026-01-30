Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube. Tá to označila ropy za akt agresie

Opatrenie, ktoré vychádza z exekučného príkazu vydaného na základe vyhlásenia celoštátneho stavu núdze, však nešpecifikuje žiadne colné sadzby ani nemenuje konkrétne krajiny. „Na dovoz tovaru vyrobeného v krajine, ktorá priamo alebo nepriamo predáva alebo inak dodáva ropu na Kubu, môže byť uložené dodatočné clo ‚ad valorom‘,“ uvádza sa v texte príkazu, ktorý na svojom webe zverejnil Biely dom.Čítajte viac Trump sa označil za prezidenta Venezuely. Kube poslal odkaz s cigarou v ústach, Havana reaguje
Kubánske štátne médiá onedlho po zverejnení Trumpovho príkazu varovali, že v jeho dôsledku môže hroziť ochromenie výroby elektrickej energie, poľnohospodárskej produkcie, zásobovania vodou a zdravotných služieb na ostrove, ktorý už tak trpí vážnou hospodárskou krízou. „Čo je cieľom? Genocída kubánskeho ľudu,“ uviedla kubánska vláda vo vyhlásení odvysielanom v nočnom televíznom spravodajstve. „Americká vláda zadusí (na Kube) všetky oblasti života,“ dodala.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tento týždeň uviedla, že jej krajina bude pokračovať v humanitárnej pomoci Kube, čo podľa nej zahŕňa aj dodávky ropy. Predtým sa objavili správy, že Mexiko dodávky ropy Kube pozastavilo, na čo tlačia Spojené štáty v snahe karibský ostrov maximálne izolovať a dosiahnuť na ňom zmenu režimu. Trump vo svojom druhom funkčnom období bežne využíva hrozby zavedením ciel ako nástroja zahraničnej politiky.
O zastavení dodávok ropy na Kubu sa v januári hovorilo najmä v súvislosti s únosom venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami na začiatku mesiaca. USA potom uznali za nové vedenie Venezuely Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorú Trump donútil k spolupráci na ťažbe a predaji ropy.
Vo štvrtok, krátko pred zverejnením spomínaného exekutívneho príkazu, Venezuela schválila radikálnu reformu ropného sektora, ktorá otvára ťažbu a predaj ropy súkromným firmám a zahraničným investorom. Trumpova administratíva súbežne s tým uvoľnila väčšinu sankcií predtým uvalených na venezuelský ropný priemysel.
Venezuela bývala dôležitým dodávateľom ropy na Kubu. Po Madurovom únose Trump vyhlásil, že vojenský zásah ako v prípade Venezuely na Kube nebude potrebný, pretože tamojší režim sa podľa neho zrúti bez dodávok ropy čoskoro sám. Kuba sa už roky potýka s ekonomickou krízou, ku ktorej výrazne prispeli aj dlhoročné americké sankcie.Čítajte viac Čo majú spoločné Kuba, Rusko, Irán, Bielorusko a aj KĽDR? Trumpove clá sa ich netýkajú
Americký server Politico minulý týždeň s odvolaním sa na tri nemenované zdroje napísal, že Trumpova vláda zvažuje námornú blokádu Kuby, aby ostrov odrezala od prísunu ropy a dosiahla tak zmenu režimu. Trump tiež v januári vyzval vedenie Kuby, aby uzavrelo dohodu s USA, a tamojšej vláde odkázal, že už nebude dostávať ropu ani peniaze od Venezuely. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel oponoval, že Washington nemá morálne právo nútiť Kubu k uzavretiu dohody.