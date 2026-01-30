Pravda Správy Svet Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že je možné vyhnúť sa vojenskému zásahu voči Iránu. Dodal tiež, že plánuje ďalšie rokovania s Teheránom o možnej jadrovej dohode.

„Vybudoval som armádu počas svojho prvého funkčného obdobia a teraz máme skupinu smerujúcu na miesto zvané Irán a dúfajme, že ju nebudeme musieť použiť,“ povedal Trump novinárom na premiére dokumentu o svojej manželke Melanii.

Na otázku, či bude rokovať s Iránom, Trump dodal: „Mal som a plánujem to. Áno, máme veľa veľmi veľkých, veľmi silných lodí, ktoré práve teraz plávajú do Iránu, a bolo by skvelé, keby sme ich nemuseli použiť,“ cituje AFP.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom vzrástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite.

Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA informovala o 6126 potvrdených úmrtiach v Iráne vrátane 5777 protestujúcich. HRANA tiež uviedla, že vyšetruje ďalších 17.091 prípadov. Okrem toho vážne zranenia údajne utrpelo 11.009 osôb. Podľa aktivistov bezpečnostné sily zadržali 41.880 ľudí. Žiadne z týchto údajov nie je možné v súčasnosti nezávisle overiť.

