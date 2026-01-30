Venezuela schválila reformu ropného sektora, otvára súkromným investorom. USA zmiernili sankcie

Stalo sa tak necelý mesiac po únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými vojakmi do Spojených štátov, kde bol obvinený z narkoterorizmu. Zmeny navrhla Madurova nástupkyňa Rodríguezová len niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho vláda prevezme kontrolu nad venezuelským vývozom ropy a oživí upadajúci priemysel pritiahnutím zahraničných investícií.
Rodríguezová reformu energetického priemyslu podpísala pred zhromaždením pracovníkov v štátnom ropnom sektore a stúpencov vlády. Pri tej príležitosti podľa agentúry AFP vyhlásila, že nový zákon je „historickým krokom vpred“.
Prakticky v rovnakom čase začalo americké ministerstvo financií oficiálne uvoľňovať sankcie voči venezuelskému ropnému priemyslu a rozšírilo možnosti pôsobenia amerických energetických firiem v krajine. Ide o prvý krok v plánoch, ktoré už v stredu načrtol americký minister zahraničia Marco Rubio.
Štvrtkové kroky vlád oboch krajín tak pripravujú pôdu pre ďalšiu radikálnu politickú a ekonomickú zmenu vo Venezuele, napísala AP. Podľa AFP Rodríguezová vo svojom prejave tiež povedala, že telefonovala s Trumpom a že spoločne „robia významné kroky".
Nový zákon upravuje dane z ťažby, stanovuje maximálnu sadzbu licenčných poplatkov na 30 percent a umožňuje výkonné moci stanoviť percentuálne sadzby pre každý projekt na základe potrieb kapitálových investícií, konkurencieschopnosti a ďalších faktorov. Ruší tiež povinnosť riešiť spory výlučne na venezuelských súdoch, ktoré sú pod kontrolou vládnej socialistickej strany (PSUV).
Venezuelská vláda očakáva, že tieto zmeny poslúžia ako záruka pre veľké americké ropné spoločnosti, ktoré doteraz váhali s návratom do nestabilnej juhoamerickej krajiny. Niektoré z týchto firiem prišli o investície, keď PSUV pred dvoma desiatkami rokov prijala doterajší zákon v prospech štátnej ropnej spoločnosti PDVSA. Zahraniční investori tiež už dlho považujú zapojenie nezávislých súdov za kľúčové pre ochranu pred možným vyvlastnením.
Vládny poslanec a predseda ropného výboru snemovne Orlando Camacho povedal, že reforma zmení ekonomiku krajiny. Opozičný poslanec Antonio Ecarri potom zákonodarcov vyzval, aby do návrhu pridali ustanovenie o transparentnosti a zodpovednosti, vrátane vytvorenia internetovej stránky, na ktorej sa budú zverejňovať okrem iného informácie o financovaní. Argumentoval tým, že súčasná nedostatočná kontrola viedla k systémovej korupcii.
Zákon sa naposledy menil pred dvoma desaťročiami, keď Madurov predchodca Hugo Chávez urobil z veľkej štátnej kontroly ropného priemyslu pilier svojej socialistickej politiky. Jeho zmeny a doplnenia zákona o uhľovodíkoch z roku 2006 vyžadovali, aby spoločnosť PDVSA bola hlavným podielnikom vo všetkých významných ropných projektoch. Chávez tiež zrušil zmluvy, ktoré zahraničné spoločnosti podpísali v 90. rokoch, a znárodnil obrovský majetok amerických a ďalších zahraničných firiem, ktoré odmietli vyhovieť. Tieto spoločnosti stále čakajú na vyplatenie miliárd dolárov z rozhodcovských nálezov.