VIDEO: Z nepodarku sa stala senzácia. Smutný koník pripomína mladým Číňanom ich životy

Koník, ktorý meria zhruba 20 centimetrov a stojí 25 jüanov (približne 3 eurá), má zlatý obojok so zvončekom a na tele zlato vyšitý nápis „peniaze prichádzajú rýchlo“. Je navyše celý červený, čo má symbolizovať šťastie. Na prvý pohľad však upúta jeho smutný výraz, čo nedopatrením spôsobil jeden z pracovníkov, ktorý zvieraťu našil úsmev obrátene.
Čang Chuo-čching, majiteľka obchodu Happy Sister v meste I-wu na východe Číny, sa obávala, že bude musieť vrátiť peniaze zákazníkovi, ktorý si plyšáka kúpil. Keď sa však začali po internete šíriť fotografie nepodarenej hračky, začal byť o výrobok enormný záujem. Podľa Čang to je vďaka tomu, že smutný výraz zvieraťa sa podobá životom mladých pracujúcich v Číne.
"Veľa ľuďom sa (hračka) páči. Hovoria, že dáva zmysel a že zodpovedá duchu otrokov vo veľkých firmách. Plačúci kôň naozaj odráža realitu dnešných zamestnancov. Kolujú vtipy o tom, že plačúci kôň ukazuje, ako vyzeráte v práci, zatiaľ čo usmievajúci sa kôň zase to, ako vyzeráte po práci, "povedala Čang, ktorej výrobňa musela zvýšiť produkciu, aby uspokojila dopyt prichádzajúci aj z cudziny.
Podobne zmýšľa aj majiteľka ďalšieho obchodu Lou Čen-sien, podľa ktorej je síce kôň škaredý, ale predstavuje citovú hodnotu hľadanú mladými ľuďmi. Tí podľa nej chodia do práce tiež so smutnou tvárou a keď skončia, sú hneď šťastní. „Ak sa všetci takto nastavia, nie je to úplne správne. Myslím si, že v práci by sa malo tvrdo pracovať a po práci byť šťastný, ale nemali by to byť extrémne protiklady,“ dodala.