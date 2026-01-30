Poľsko odhadzuje rukavičky: Odstupuje od dohovorov a z východnej hranice robí smrtiacu pascu pre nepriateľa

Podľa informácií poľského generálneho štábu v roku 2025 Poľsko zabezpečilo celkovo 60 kilometrov štátnej hranice, z čoho bolo 10 kilometrov nového lineárneho budovania a 50 kilometrov inžinierskych zabezpečení pripravených na okamžité použitie.
Rok 2026 má podľa poľskej armády priniesť významné posilnenie bezpečnosti. Armádne plány predpokladajú: viac ako 200 kilometrov ďalšieho zabezpečenia hraníc, takmer 20 kilometrov ďalšieho rozširovania LRI.
Ak sa tieto plány podarí splniť, do konca roka 2026 bude Poľsko mať dohromady takmer 260 kilometrov zabezpečenej hranice. To predstavuje viac ako 38 percent dĺžky hranice v smere realizácie programu Východný štít.
Protipechotné míny
Poľsko sa tiež rozhodlo začať vyrábať protipechotné míny – prvýkrát od čias studenej vojny. Plánuje ich rozmiestniť pozdĺž východnej hranice a mohlo by ich dodať aj Ukrajine. Agentúre Reuters to v decembri 2025 povedal námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski.
„Máme záujem o veľké množstvá v čo najkratšom čase,“ uviedol pre Reuters Zalewski s tým, že míny by boli súčasťou obranného programu Východný štít zameraného na opevnenie poľských hraníc s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.
Na otázku, či by sa výroba mín mohla začať už tento rok po dokončení procesu odstúpenia od Ottawského dohovoru, teda po 20. februári 2026, odpovedal, že by to uvítal, pretože Poľsko to podľa neho potrebuje.
„Pripravujeme sa na dopyt Poľska… vo výške päť až šesť miliónov mín všetkých typov,“ povedal pre Reuters Jaroslaw Zakrzewski, generálny riaditeľ štátom vlastnenej spoločnosti Belma, ktorá už poľskú armádu zásobuje rôznymi typmi mín a ročne ich v súčasnosti vyrába asi 100-tisíc.
Protidronový systém
Poľsko do dvoch rokov vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe. Zmluvu na dodávku systému San v piatok v meste Kobylka podpísali zástupcovia poľských spoločností a zahraničných partnerov za účasti premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Systém má stáť asi 15 miliárd zlotých (3,56 mld. eur), pričom bude sčasti financovaný z európskeho programu SAFE.
„V Európe dnes neexistuje iný príklad integrovaného, inteligentného systému obrany, predovšetkým proti dronom,“ zdôraznil Tusk. Systém San má byť podľa neho kľúčovým prvkom projektu Východný štít, ktorý má chrániť poľskú východnú hranicu nielen na zemi, ale aj vo vzduchu.
Premiér uviedol, že skúsenosti z vojny na Ukrajine ukazujú, že o bezpečnosti a nezávislosti štátov rozhoduje kontrola vzdušného priestoru. „To, čo sa deje vo vzduchu nad Ukrajinou, rozhoduje každý deň o bezpečnosti a nezávislosti tejto krajiny,“ povedal s tým, že rovnaké riziká platia aj pre ďalšie štáty ohrozené ruskou agresiou.
Poľsko rovnako plánuje do dvoch rokov dokončiť výstavbu nového systému protidronovej obrany pozdĺž svojej východnej hranice. Prvé jeho súčasti by mohli byť k dispozícii už o pol roka. V rozhovore pre denník The Guardian to vo Varšave uviedol koncom roka 2025 námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Prvky nového systému budú integrované do staršej obrany vybudovanej pred desiatimi rokmi a budú zahŕňať rôzne úrovne – od guľometov, diel a rakiet až po rušičky dronov, vysvetlil Tomczyk. Podľa neho sú niektoré z týchto zbraní určené len na použitie v extrémnych či vojnových podmienkach.
Vytvorenie poľského opevnenia v hodnote niekoľkých miliárd eur oznámili úrady v máji minulého roka počas hybridných útokov z Bieloruska. Estónsko, Lotyšsko a Litva reagovali na podobné hrozby dohodou o vybudovaní Baltskej obrannej línie a plány zverejnili v januári. Tieto dva projekty sa následne zlúčia do jedného opevneného komplexu, píše PAP.
Projekt Východný štít zahŕňa výstavbu zábran a plotov pozdĺž hranice, ktoré sú vybavené vojenskými zariadeniami. Obranná línia bude okrem iného schopná reagovať na prekvapivé útok aj prostredníctvom systémov monitorovania vzdušného priestoru a bude vybavená aj podzemnými bunkrami.