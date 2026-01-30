Jeden z najtvrdších trestov: Pár v Indonézii dostal za alkohol a nemanželský sex 140 rán palicou, žena od bolesti omdlela

Policajti vo štvrtok dvojicu bili ratanovou palicou po chrbte vo verejnom parku v regionálnej metropole Banda Aceh. Výkon trestu sledovalo niekoľko desiatok ľudí. Žena po surovej bitke omdlela a zdravotníci ju museli odniesť z pódia a odviesť sanitkou.
Žena aj muž dostali každý 140 rán. 40 za pitie alkoholu a 100 za nemanželský sex, uviedol šéf miestnej mravnostnej polície Muhammad Rizal.
Aceh ako jediný región v Indonézii – najľudnatejšej moslimskej krajine sveta – striktne zakazuje sexuálne vzťahy medzi nezosobášenými partnermi a uplatňuje právo šaría. Podľa denníka The Guardian ide o jeden z najvyšších počtov rán uložených od zavedenia šaríe, ktoré nasledovalo po tom, čo vláda provincii na severe ostrova Sumatra udelila v roku 2001 osobitnú autonómiu.
Pár patril medzi šesť ľudí, ktorých strážcovia zákona vo štvrtok potrestali. Bol medzi nimi aj príslušník mravnostnej polície a jeho kolegyne, ktorí boli pristihnutí v tesnej blízkosti na ľudoprázdnom mieste. Každý z nich dostal 23 rán palicou.
„Ako sme sľúbili, nerobíme žiadne výnimky. Tento prípad bezpochyby poškodzuje naše meno,“ uviedol Rizal.
V Acehu úrady používajú bičovanie ako trest za množstvo previnení, vrátane hazardných hier, pitia alkoholu, homosexuálneho styku a sexuálnych vzťahov mimo manželstva. Vlani mravnostná polícia verejne zbičovala dvoch mužov, každého 76 ranami, potom čo ich súd uznal vinnými zo sexuálneho vzťahu.