Jeden z najtvrdších trestov: Pár v Indonézii dostal za alkohol a nemanželský sex 140 rán palicou, žena od bolesti omdlela

Mravnostná polícia v indonézskej provincii Aceh potrestala pár 140 ranami palicou za to, že sa dopustili nemanželského sexu a pitia alkoholu. Žena pri výkone trestu v bolestiach omdlela. Išlo zrejme o jeden z najtvrdších trestov, odkedy tento konzervatívny región zaviedol islamské právo šaría.

30.01.2026 11:12
Banda Aceh, Katka, kat, trest, bičovanie,... Foto:
Žena z provincie Aceh počas bičovania počas verejného trestu za porušenie práva šaría v Banda Acehu v Indonézii, 29. januára 2026.
Žena z provincie Aceh počas bičovania počas...
Odsúdená počas výkonu trestu bičovaním v meste...
+1Katka (vykonávateľka trestu) bičuje obžalovanú...

Policajti vo štvrtok dvojicu bili ratanovou palicou po chrbte vo verejnom parku v regionálnej metropole Banda Aceh. Výkon trestu sledovalo niekoľko desiatok ľudí. Žena po surovej bitke omdlela a zdravotníci ju museli odniesť z pódia a odviesť sanitkou.

Žena aj muž dostali každý 140 rán. 40 za pitie alkoholu a 100 za nemanželský sex, uviedol šéf miestnej mravnostnej polície Muhammad Rizal.

Aceh ako jediný región v Indonézii – najľudnatejšej moslimskej krajine sveta – striktne zakazuje sexuálne vzťahy medzi nezosobášenými partnermi a uplatňuje právo šaría. Podľa denníka The Guardian ide o jeden z najvyšších počtov rán uložených od zavedenia šaríe, ktoré nasledovalo po tom, čo vláda provincii na severe ostrova Sumatra udelila v roku 2001 osobitnú autonómiu.

Pár patril medzi šesť ľudí, ktorých strážcovia zákona vo štvrtok potrestali. Bol medzi nimi aj príslušník mravnostnej polície a jeho kolegyne, ktorí boli pristihnutí v tesnej blízkosti na ľudoprázdnom mieste. Každý z nich dostal 23 rán palicou.

„Ako sme sľúbili, nerobíme žiadne výnimky. Tento prípad bezpochyby poškodzuje naše meno,“ uviedol Rizal.

V Acehu úrady používajú bičovanie ako trest za množstvo previnení, vrátane hazardných hier, pitia alkoholu, homosexuálneho styku a sexuálnych vzťahov mimo manželstva. Vlani mravnostná polícia verejne zbičovala dvoch mužov, každého 76 ranami, potom čo ich súd uznal vinnými zo sexuálneho vzťahu.

