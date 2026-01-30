Ukrajina už nedokáže šetriť svojich najmladších bojovníkov a vrhá ich do najhorúcejších úsekov frontu

Denník The Wall Street Journal (WSJ) situáciu opisuje ako neriešiteľnú voľbu Ukrajiny.
Vyčerpané sily
V prvých rokoch invázie sa Kyjev snažil držať najmladších vojakov mimo najťažších bojov, keďže majú byť kľúčoví pre obnovu krajiny po vojne. Situácia sa však podľa WSJ zmenila. Vážny nedostatok ľudských zdrojov a neúprosný ruský postup situáciu zmenili a mladí bojovníci sú čoraz častejšie posielaní na najnebezpečnejšie smery.
Mnoho mužov ochotných bojovať už podľa denníka do armády vstúpilo. Pechotné jednotky tak tvoria prevažne starší muži, ktorí nie sú vhodní na vyčerpávajúce bojové úlohy. Zároveň sa výrazne predĺžila dĺžka služby na fronte, čo prehlbuje fyzické aj psychické vyčerpanie.
Časť mužov sa mobilizácii vyhýba. Podľa ministra obrany Mychajla Fedorova sa dva milióny Ukrajincov vyhýbajú odvodu a viac ako 200-tisíc vojakov dezertovalo, čo predstavuje približne pätinu celkového počtu ozbrojených síl.
Význam ľudských zdrojov zdôraznil aj Rob Lee z Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky. Podľa neho „živá sila je pravdepodobne najdôležitejším faktorom, ktorý určí, ako sa vyvinie situácia na bojisku v roku 2026 pre Ukrajinu. A tiež to, ako ďaleko dokáže Rusko postúpiť.“
Mladí na fronte a vysoké straty
Od minulého roka sa podľa WSJ stovky mladých Ukrajincov zapojili do programu pre osoby vo veku 18 až 24 rokov a vstúpili do rôznych brigád. Pre nedostatok pechoty ich velitelia často nasadili priamo do najťažších bojov. Výsledkom je, že mnohí zahynuli, iní utrpeli zmrzačenia alebo zostali invalidmi na celý život. Mnohí dezertovali.
Neskôr niektoré jednotky umožnili nováčikom vo veku 18 – 24 rokov slúžiť šesť mesiacov v jednotkách bezpilotných lietadiel, teda ďalej od priamych bojov.
WSJ priniesol aj konkrétny príbeh Kyryla Horbenka, ktorý sa po dovŕšení 18 rokov prihlásil do zrýchleného výcviku. O necelého pol roka zahynul pri delostreleckom ostreľovaní pri Pokrovsku. Keďže sa jeho telo nepodarilo vyzdvihnúť, rodina nedostala štátne príspevky ani oficiálne potvrdenie o smrti. Jeho matka Tetiana povedala: „Jednoducho ešte nebol pripravený na vojnu.“
Kňaz Mykola Kapralyk uviedol, že vo vojne prišiel už asi o sto ľudí zo svojej farnosti. Nedávno pochoval 19-ročného vojaka. Mladých dobrovoľníkov síce chváli, no zároveň varuje pred ich prehnaným sebavedomím: „Pozreli si pár videí a uverili, že sú neporaziteľní.“
Špeciálne kontrakty pre mladých
Ako dopĺňa agentúra UNIAN, vo februári 2025 Ukrajina spustila špeciálne kontrakty pre ľudí vo veku 18 – 24 rokov. Ministerstvo obrany uviedlo, že zmluvy zahŕňajú odmenu 1 milión ukrajinských hrivien (približne 22 500 eur), z čoho 200-tisíc sa vypláca okamžite a zvyšok počas služby. Program bol neskôr rozšírený a dobrovoľníci si môžu vybrať brigádu, v ktorej chcú slúžiť.
