Pravda Správy Svet Putin súhlasil s čiastočným prímerím do 1. februára, vyhovel osobnej žiadosti Trumpa, tvrdí Kremeľ

Putin súhlasil s čiastočným prímerím do 1. februára, vyhovel osobnej žiadosti Trumpa, tvrdí Kremeľ

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá, a to do 1. februára. Informovala o tom televízia Sky News, píše TASR.

30.01.2026 12:39
debata (3)
Ruský útok dronmi zabíjal v Odese, zranil vyše 20 ľudí
Video
Zdroj: Reuters

„Môžem potvrdiť, že prezident (USA Donald) Trump skutočne osobne požiadal prezidenta Putina, aby na týždeň zastavil útoky na Kyjev… s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre rokovania,“ ktorými sa Spojené štáty snažia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.

Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Trump svoju žiadosť o zastavenie útokov zdôvodnil „extrémnym chladom“ na Ukrajine. Ďalšia vlna mimoriadne chladného počasia má na Ukrajinu prísť po 1. februári.

Ruské Šáhidy majú novú taktiku: lietajú v extrémne nízkej nadmorskej výške
Video
Ruské sily podľa ukrajinskej strany využívajú nové taktiky na útoky proti vojenským cieľom. / Zdroj: Telegram / Serhij „Flash“ Beskrestnov

Na otázku, či Putin Trumpov návrh na zastavenie útokov akceptoval, Peskov odpovedal: „Áno, samozrejme. Bola to osobná žiadosť prezidenta Trumpa“.

Prezident USA počas štvrtkového zasadania svojho kabinetu uviedol, že požiadal Putina, aby sa ruská armáda zdržala útokov podobných tým, ktoré prerušili dodávky elektriny a tepla na Ukrajine. Podľa Trumpa „s tým Putin súhlasil“.

Peskov však v piatok odmietol odpovedať na otázky, či Putin súhlasil s Trumpovou žiadosťou a či návrh zahŕňal zastavenie všetkých alebo len útokov na energetické zariadenia.

Poliaci ukázali 'zuby' proti Putinovi. Z východnej hranice robí smrtiacu pascu pre nepriateľa
Video
Rok 2026 má podľa poľskej armády priniesť významné posilnenie bezpečnosti. / Zdroj: Sztab Generalny WP

Na margo vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že v Moskve sa s Putinom nestretne, Peskov v piatok povedal, že iniciatíva prišla od ukrajinského prezidenta a ruský líder na ňu ponukou stretnutia v Moskve len reagoval. „Je veľmi dôležité na to pamätať,“ vyhlásil Peskov pred novinármi.

Na správy o Putinovom pozvaní na rokovanie do Moskvy Zelenskyj reagoval vyhlásením, že je síce pripravený na „akýkoľvek formát“ summitu lídrov, ale nie na taký, ktorý sa uskutoční v Moskve. Takýto krok označil za „nemožný“.

Ukrajinský prezident dodal, že s Putinom by sa nestretol ani v Bielorusku, ktoré má silné väzby na Kremeľ. Dodal však, že môže pozvať Putina do Kyjeva. „Nech príde…, ak si trúfa,“ doplnil Zelenskyj.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.

Ukrajinský prezident v piatok uviedol, že Ukrajina by v rámci obmedzeného prímeria bola ochotná zastaviť útoky na ruské ciele – za predpokladu, že aj Rusko zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajinský prezident však zdôraznil, že žiadne takéto uistenie od Moskvy zatiaľ neprišlo.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Kremeľ #Dmitrij Peskov #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"