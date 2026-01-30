Pravda Správy Svet Väčšina Maďarov považuje Orbána za unaveného a neschopného. Voliči Fideszu už majú vybratého jeho nástupcu

Maďarský premiér Viktor Orbán je unavený a neschopný. Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu inštitútu Publicus zverejneného vo štvrtok si to myslí 55 percent Maďarov.

30.01.2026 13:01
Maďarský premiér Viktor Orbán
Väčšina voličov vládnej strany Fidesz by vo funkcii premiéra radšej videla súčasného šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, píše server nepszava.hu, ktorý si prieskum objednal, informoval spravodajca TASR v Budapešti.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že minister výstavby a dopravy János Lázár je mimoriadne nepopulárny. Tábor priaznivcov Fideszu by sa zase ani bez súčasného premiéra nerozpadol.

Väčšina provládnych voličov by v prípade otázky nástupníctva premiéra rada videla Szijjártóa ako Orbánovho nástupcu, zatiaľ čo Lázár je na druhom mieste s veľkým odstupom.

Podľa reprezentatívneho prieskumu by odchod Orbána výrazne nenarušil politickú rovnováhu síl. Viac ako 90 percent podporovateľov strany Fidesz by stranu volilo, aj keby Orbán nebol kandidátom na premiéra.

