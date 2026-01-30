Väčšina Maďarov považuje Orbána za unaveného a neschopného. Voliči Fideszu už majú vybratého jeho nástupcu

Väčšina voličov vládnej strany Fidesz by vo funkcii premiéra radšej videla súčasného šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa, píše server nepszava.hu, ktorý si prieskum objednal, informoval spravodajca TASR v Budapešti.
Z prieskumu ďalej vyplýva, že minister výstavby a dopravy János Lázár je mimoriadne nepopulárny. Tábor priaznivcov Fideszu by sa zase ani bez súčasného premiéra nerozpadol.Čítajte viac V Maďarsku sa pred voľbami kradnú tváre. Orbán nasadil Zelenského pri zlatom záchode, Magyar nezaostal
Väčšina provládnych voličov by v prípade otázky nástupníctva premiéra rada videla Szijjártóa ako Orbánovho nástupcu, zatiaľ čo Lázár je na druhom mieste s veľkým odstupom.
Podľa reprezentatívneho prieskumu by odchod Orbána výrazne nenarušil politickú rovnováhu síl. Viac ako 90 percent podporovateľov strany Fidesz by stranu volilo, aj keby Orbán nebol kandidátom na premiéra.