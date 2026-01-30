Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov. Teherán plánuje recipročné opatrenie

Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání na sociálnej sieti X uviedol, že krajiny, ktoré k takémuto kroku pristúpili, „ponesú dôsledky“.
Rozhodnutie Bruselu je priamou reakciou na brutálne potláčanie masových protestov, ktoré v krajine vypukli 28. decembra 2025. Iránsky minister zahraničia Abbás Arákčí označil krok EÚ za veľkú strategickú chybu. „Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne. Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal Arákčí.
Pridáva sa Nórsko
Hoci Nórsko nie je členom Európskej únie, v piatok oznámilo, že sa plne pripája k sankčným opatreniam Bruselu. Nórsky minister zahraničia Espen Barth Eide zdôraznil, že Oslo kategoricky odmieta násilie páchané na civilistoch. „Zdôraznili sme, že rozsiahle popravy, zadržania, mučenie a odstavenie internetu sú ako nástroje kontroly absolútne neprijateľné,“ povedal Eide. Okrem domáceho teroru čelia iránski aktéri obvineniam aj za vojenskú podporu ruskej agresie na Ukrajine.Čítajte viac Pentagón je pripravený udrieť na Irán, Teherán už hovorí o vojnovom stave
Zásahy iránskych bezpečnostných zložiek voči vlastným občanom majú tragické rozmery. Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) je potvrdených viac ako 6 000 úmrtí, z čoho drvivú väčšinu tvoria protestujúci. Vyšetrovatelia aktuálne preverujú ďalších vyše 17-tisíc podozrivých úmrtí. Okrem tisícov zranených aktivisti hlásia, že v celách skončilo takmer 42-tisíc ľudí. Práve táto vlna násilia zjednotila Západ v otázke sankcií.
Iránske elity trestá aj Trump
Do situácie razantne vstúpila aj administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA uvalili sankcie na kľúčové postavy režimu vrátane ministra vnútra Eskandara Mómeního. Washington ho viní z priameho dohľadu nad zložkami, ktoré majú na svedomí životy tisícov civilistov. Americký minister financií Scott Bessent nešetril ostrou kritikou na adresu Teheránu.Čítajte viac EÚ uvalila sankcie na iránskeho ministra a označila Revolučné gardy za teroristickú organizáciu
„Ako potkany na potápajúcej sa lodi, režim zúfalo prevádza peniaze ukradnuté iránskym rodinám do bánk a finančných inštitúcií po celom svete. Buďte si istí, že ministerstvo financií bude konať,“ vyhlásil Bessent. Sankcie zasiahli aj investora Bábaka Zandžáního a siete zapojené do prania špinavých peňazí z predaja ropy. Zasiahnuté osoby stratia prístup k majetkom v USA a majú zakázané cestovať do krajiny.
Úloha Revolučných gárd
Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) predstavuje v Iráne „štát v štáte“. Ide o ideologickú armádu, ktorej primárnym cieľom je ochrana režimu nastoleného po islamskej revolúcii v roku 1979. Vďaka obrovskému vplyvu na ekonomiku a armádu sú gardy kľúčovým pilierom moci v Teheráne. Pred Európskou úniou ich už za teroristickú organizáciu označili Spojené štáty, Kanada či Austrália. Podobný legislatívny krok aktuálne pripravuje aj vláda v Londýne.Čítajte viac Som tu, aby som zožral tvoju ropu. (Moc, ropa a dlhé dejiny cudzieho zasahovania)