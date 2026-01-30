Hybridný teror na Ukrajine: masové vyhrážky o bombách zasiahli banky, školy aj úrady po celej krajine

Podľa polície bolo viac než 2000 oznámení o údajne nastražených výbušninách zaznamenaných počas niekoľkých hodín. Tieto hrozby boli zaslané e-mailom úradom, miestnym samosprávam, vzdelávacím inštitúciám, podnikom, rôznym organizáciám, bankám aj voľnočasovým zariadeniam po celej Ukrajine.
„V súčasnosti je spracovaných približne 30 percent hlásení. Informácie o výbušninách sa v týchto prípadoch nepotvrdili,“ uviedli policajné zložky.
Podobné vlny bombových vyhrážok sa na Ukrajine objavujú opakovane od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajinské úrady ich označujú za súčasť hybridnej vojny, ktorej cieľom je šíriť paniku, narušiť fungovanie štátu a preťažiť bezpečnostné zložky.
Falošné hrozby sú spravidla šírené hromadnými e-mailami zasielanými na adresy škôl, úradov, bánk či obchodných centier a často prichádzajú zo zahraničných serverov alebo anonymných účtov. V minulosti ukrajinské bezpečnostné služby opakovane uviedli, že za nimi stoja skupiny napojené na Rusko alebo na proruské hackerské siete.
Aj keď sa vo väčšine prípadov žiadne výbušné zariadenia nepotvrdia, každé hlásenie si vyžaduje evakuácie a preverovanie objektov, čo spôsobuje dočasné prerušenie vyučovania, práce úradov či prevádzky verejných inštitúcií.
V školách začne vyučovanie, stovky bytoviek sú bez tepla
Bez dodávok tepla je v ukrajinskej metropole Kyjev naďalej 378 viacpodlažných bytových domov, uviedol primátor mesta Vitalij Kličko. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
V školách v Kyjeve sa však 2. februára opäť začne vyučovanie. Každá škola si môže sama určiť formu výučby – prezenčnú, dištančnú alebo kombinovanú – s ohľadom na bezpečnostnú situáciu, dostupnosť tepla a dodávok elektrickej energie, oznámili kyjevské úrady.
Pre zložitú energetickú situáciu po masívnych ruských útokoch predĺžili v Kyjeve zimné prázdniny vo všetkých vzdelávacích inštitúciách do 1. februára.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Na online formu vyučovania prešli aj školy v niektorých regiónoch Ukrajiny. V iných pre problémy so zásobovaním teplom a dodávkami elektriny predĺžili prázdniny do 1. februára.
Univerzitám úrady odporučili predĺžiť prázdniny alebo pokračovať v dištančnom vzdelávaní do 8. februára.
Rusko zintenzívnilo letecké útoky na ukrajinskú metropolu na začiatku roka. K najväčším úderom došlo 9. a 13. januára. Po ďalšom ostreľovaní minulú sobotu zostalo bez centrálneho vykurovania približne 6000 bytových domov. Teploty pritom klesli výrazne pod bod mrazu. Dodávateľ elektriny musel v dôsledku situácie pristúpiť k núdzovým odstávkam.
Po dvoch dňoch s teplotami mierne nad nulou meteorológovia opäť očakávajú výrazné ochladenie. Počas víkendu by mali nočné teploty na niektorých miestach klesnúť až pod mínus 20 stupňov Celzia. Kličko už predtým vyzval obyvateľov, aby Kyjev aspoň na krátky čas opustili, ak majú takú možnosť.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť na jeden týždeň útoky na Kyjev a ďalšie mestá. V reakcii na to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie tejto dohody.