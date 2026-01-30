Pravda Správy Svet Rukojemnícka dráma na Sibíri sa skončila tragicky: ruský dezertér uniesol ženu, napokon ju uškrtil

Ruský vojak, ktorý dezertoval zo svojej armádnej jednotky, zabil obyvateľku ženského útulku po tom, čo ju držal ako rukojemníčku viac ako päť hodín, uviedol vo štvrtok pre agentúru AFP riaditeľ útulku.

30.01.2026 14:30
Zdroj: Reuters

K incidentu došlo v noci z utorka na stredu v sibírskom meste Irkutsk, približne 4-tisíc kilometrov východne od Moskvy, uviedol útulok. „Toto je veľká tragédia. Za 20 rokov našej práce sme nikdy nič také nezažili,“ povedal v rozhovore pre agentúru AFP riaditeľ ženského útulku Obereg Alexander Sobolev.

Incident vyšiel najavo po tom, čo Sobolev napísal dlhý príspevok na Telegrame, v ktorom kritizoval to, čo nazval „vážnym problémom“ ruských vojakov konajúcich beztrestne po návrate z frontovej línie. „Psychopati, násilníci, vrahovia, ktorí sa skrývajú za svoju účasť na špeciálnej vojenskej operácii, už pravidelne páchajú hrozné činy s pocitom, že im to prejde,“ uviedol v príspevku s odkazom na ruskú ofenzívu na Ukrajine.

Muž, ktorý spáchal útok, dezertoval zo svojej jednotky po tom, čo mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť, a bol manželom inej ženy žijúcej v útulku, ktorú násilne zneužíval, povedal Sobolev agentúre AFP.

„V stave zúfalstva na autobusovej zastávke chytil ďalšiu z našich obyvateliek, ktorej sme dlhodobo pomáhali, matku dvoch detí, a vyhrážajúc sa jej nožom ju odviedol do bytu, držal ju ako rukojemníčku a požadoval prítomnosť svojej manželky a vojenského prokurátora,“ dodal. „Okolo 2:30 otvoril dvere. Polícia vošla dnu a žena bola mŕtva. Uškrtil ju,“ povedal.

Podľa denníka Kommersant ruská vojenská prokuratúra už začala vyšetrovanie. Podľa ľudskoprávnych organizácií je násilie medzi bývalými vojakmi, najmä medzi tými, ktorí bojovali na fronte, endemickým problémom. Ruské úrady nezverejňujú štatistiky o násilných trestných činoch páchaných bývalými vojakmi a kritika vojakov je v krajine zakázaná.

