Rukojemnícka dráma na Sibíri sa skončila tragicky: ruský dezertér uniesol ženu, napokon ju uškrtil

K incidentu došlo v noci z utorka na stredu v sibírskom meste Irkutsk, približne 4-tisíc kilometrov východne od Moskvy, uviedol útulok. „Toto je veľká tragédia. Za 20 rokov našej práce sme nikdy nič také nezažili,“ povedal v rozhovore pre agentúru AFP riaditeľ ženského útulku Obereg Alexander Sobolev.
Incident vyšiel najavo po tom, čo Sobolev napísal dlhý príspevok na Telegrame, v ktorom kritizoval to, čo nazval „vážnym problémom“ ruských vojakov konajúcich beztrestne po návrate z frontovej línie. „Psychopati, násilníci, vrahovia, ktorí sa skrývajú za svoju účasť na špeciálnej vojenskej operácii, už pravidelne páchajú hrozné činy s pocitom, že im to prejde,“ uviedol v príspevku s odkazom na ruskú ofenzívu na Ukrajine.Čítajte viac Ukrajina siaha po poslednej rezerve, mladá generácia umiera v zákopoch. Fedorov prehovoril o dezerciách
Muž, ktorý spáchal útok, dezertoval zo svojej jednotky po tom, čo mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť, a bol manželom inej ženy žijúcej v útulku, ktorú násilne zneužíval, povedal Sobolev agentúre AFP.
„V stave zúfalstva na autobusovej zastávke chytil ďalšiu z našich obyvateliek, ktorej sme dlhodobo pomáhali, matku dvoch detí, a vyhrážajúc sa jej nožom ju odviedol do bytu, držal ju ako rukojemníčku a požadoval prítomnosť svojej manželky a vojenského prokurátora,“ dodal. „Okolo 2:30 otvoril dvere. Polícia vošla dnu a žena bola mŕtva. Uškrtil ju,“ povedal.
Podľa denníka Kommersant ruská vojenská prokuratúra už začala vyšetrovanie. Podľa ľudskoprávnych organizácií je násilie medzi bývalými vojakmi, najmä medzi tými, ktorí bojovali na fronte, endemickým problémom. Ruské úrady nezverejňujú štatistiky o násilných trestných činoch páchaných bývalými vojakmi a kritika vojakov je v krajine zakázaná.Čítajte viac Putin súhlasil s čiastočným prímerím len do 1. februára, vyhovel osobnej žiadosti Trumpa, tvrdí Kremeľ