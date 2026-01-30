Pravda Správy Svet VIDEO: Horor na Sicílii: zem sa otvorila a pohltila časti mesta. Pozrite si následky skazy

VIDEO: Horor na Sicílii: zem sa otvorila a pohltila časti mesta. Pozrite si následky skazy

Zábery z dronu v piatok 30. januára ukázali domy nebezpečne blízko okraja po tom, čo sa zosypali veľké časti svahu. Po zosuve pôdy, ktorý vyvolala búrka v sicílskom meste Niscemi, sú v celom areáli viditeľné hlboké pukliny v zemi.

30.01.2026 14:50
debata
Zábery z dronu ukazujú trhliny v zemi po zosuve pôdy na Sicílii
Video
Následky zosuvu pôdy v meste Niscemi. / Zdroj: Reuters

Niscemi, mesto s približne 25-tisíc obyvateľmi v južnej časti strednej Sicílie, leží na náhornej plošine, ktorá sa podľa úradov postupne prepadá smerom k nižšie položenej rovine. Evakuovať museli už viac ako 1 500 ľudí. Budovy zostali visieť nad priepasťou po tom, čo sa pod nimi zosunuli veľké kusy svahu. Jedno auto zostalo stáť tak, že jeho predná časť vyčnievala priamo do rokliny.

V pondelok 27. januára talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej vyhlásila výnimočný stav pre Sicíliu, Sardíniu a Kalábriu – tri južné regióny sužované ničivou búrkou z minulého týždňa.

Po silných búrkach zostalo sicílske mesto doslova visieť na okraji útesu
Video
Obyvatelia sicílskeho mesta Niscemi boli evakuovaní po tom, čo silné búrky spustili rozsiahly zosuv pôdy a domy zostali nebezpečne balansovať na okraji útesu / Zdroj: Reuters

Extrémne výkyvy počasia sú v Taliansku v posledných rokoch čoraz častejšie. Záplavy zdevastovali mestá po celej krajine, pričom zabili desiatky ľudí a zvýšili riziko zosuvov pôdy a povodní aj v oblastiach, ktoré im historicky boli vystavené menej.

Vláda vyčlenila 100 miliónov eur na pokrytie počiatočných potrieb v oblastiach najviac zasiahnutých nedávnou búrkou. Miestne úrady však odhadujú škody na viac ako 1 miliardu eur po tom, čo silný vietor a vlny vytlačili more hlboko do vnútrozemia, kde prekonali pobrežnú obranu a zničili domy a podniky.

V Niscemi vyvolali náhle evakuácie u obyvateľov úzkosť a hnev. Niektorí z nich tvrdia, že predchádzajúce zosuvy pôdy zostali bez odozvy a neriešili sa.

Rozsiahly zosuv pôdy po silných dažďoch...
Rozsiahly zosuv pôdy po silných dažďoch...
+5Rozsiahly zosuv pôdy po silných dažďoch...
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Taliansko #Sicília #prírodná katastrofa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"