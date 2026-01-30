VIDEO: Horor na Sicílii: zem sa otvorila a pohltila časti mesta. Pozrite si následky skazy

Niscemi, mesto s približne 25-tisíc obyvateľmi v južnej časti strednej Sicílie, leží na náhornej plošine, ktorá sa podľa úradov postupne prepadá smerom k nižšie položenej rovine. Evakuovať museli už viac ako 1 500 ľudí. Budovy zostali visieť nad priepasťou po tom, čo sa pod nimi zosunuli veľké kusy svahu. Jedno auto zostalo stáť tak, že jeho predná časť vyčnievala priamo do rokliny.
V pondelok 27. januára talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej vyhlásila výnimočný stav pre Sicíliu, Sardíniu a Kalábriu – tri južné regióny sužované ničivou búrkou z minulého týždňa.
Extrémne výkyvy počasia sú v Taliansku v posledných rokoch čoraz častejšie. Záplavy zdevastovali mestá po celej krajine, pričom zabili desiatky ľudí a zvýšili riziko zosuvov pôdy a povodní aj v oblastiach, ktoré im historicky boli vystavené menej.
Vláda vyčlenila 100 miliónov eur na pokrytie počiatočných potrieb v oblastiach najviac zasiahnutých nedávnou búrkou. Miestne úrady však odhadujú škody na viac ako 1 miliardu eur po tom, čo silný vietor a vlny vytlačili more hlboko do vnútrozemia, kde prekonali pobrežnú obranu a zničili domy a podniky.
V Niscemi vyvolali náhle evakuácie u obyvateľov úzkosť a hnev. Niektorí z nich tvrdia, že predchádzajúce zosuvy pôdy zostali bez odozvy a neriešili sa.