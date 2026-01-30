Trump zažaloval ministerstvo a finančný úrad. Žiada desať miliárd za únik svojich daňových priznaní

K Trumpovi sa v žalobe pridali jeho dvaja najstarší synovia Donald Trump mladší a Eric Trump. Medzi žalujúcimi stranami je tiež spoločnosť Trump Organization. Republikánsky prezident a jeho synovia tvrdia, že ich povesť a finančné záujmy utrpeli „zásadnú a nenapraviteľnú ujmu“. Žiadajú odškodnenie, pretože úniky ich daňových priznaní boli podľa nich buď úmyselné, alebo výsledkom hrubej nedbanlivosti.
Žaloba stavia Trumpa do nezvyčajnej pozície, keďže ju podal na vládne agentúry, ktoré sú súčasťou výkonnej moci, ktorej sám velí. IRS spadá pod ministerstvo financií, minister financií Scott Bessent však medzi žalovanými stranami nie je.
NYT podľa žaloby zverejnil najmenej osem článkov a ProPublica najmenej 50 materiálov založených na informáciách, ktoré Littlejohn vyzradil. Prokurátori v septembri 2023 obvinili Littlejohna z politicky motivovaného úniku daňových záznamov Trumpa a tisícok ďalších bohatých Američanov. Littlejohn sa v nasledujúcom mesiaci priznal k vine za zdieľanie daňových priznaní bez povolenia a v januári 2024 bol odsúdený na päť rokov väzenia.
Trump pred prezidentskými voľbami v roku 2016 aj 2020 odmietol zverejniť svoje daňové priznania s odôvodnením, že prechádza auditom. Denník NYT však v septembri 2020, krátko pred prezidentskými voľbami, publikoval rozsiahlu správu o jeho financiách. Odhalil, že Trump v roku 2016 odviedol federálne dane z príjmu vo výške iba 750 dolárov. V predchádzajúcich desiatich rokoch podľa správy neodviedol žiadne dane. V roku 2022 Trump dokumenty sám zverejnil.