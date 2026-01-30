Pavel pozval Babiša na Pražský hrad. Chce s ním rokovať o spore okolo Macinku a Turka

Prezident chce po návrate zo svojej dovolenky v Španielsku hovoriť s predsedom vlády zrejme o situácii týkajúcej sa predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku, s ktorým má spor ohľadom vymenovania jej poslanca Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia.Čítajte viac Buď Turek, alebo nič! Vojna medzi českým prezidentom a ministrom zahraničia Macinkom
V utorok, než odcestoval, zverejnil Pavel na sociálnych sieťach SMS správy, ktoré Macinka posielal jeho poradcovi. Snažil sa v nich rôznymi spôsobmi dosiahnuť, aby prezident v tejto veci zmenil názor. Pavel ho obvinil z pokusu o vydieranie a správy odovzdal aj polícii. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Macinka v správach okrem iného písal, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra životného prostredia, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla vraj prekvapia.Čítajte viac Babiš Macinku podrží vo funkcii. Pri stíhačkách F-35 mení rétoriku, chce vyjednať lepšie podmienky
Babiš označil Macinkove správy za nešťastné. Zároveň ale dodal, že rozumie rozčarovaniu Motoristov nad interpretáciou ústavy zo strany prezidenta v otázke nevymenovania Turka. Zdôraznil, že s prezidentom nechce viesť zákopovú vojnu a Pavla aj Macinku pozval na spoločnú schôdzku v trojici. To však Pavel odmietol s tým, že partnerom na rokovanie je preňho len Babiš.