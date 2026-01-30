Zatkli bývalého moderátora CNN, ktorý informoval o proteste v Minneapolise

Televízia uvádza, že bezprostredne neboli známe presné dôvody jeho zadržania. Doplnila však, že americké ministerstvo spravodlivosti sľúbilo novinára na voľnej nohe obviniť po tom, čo minulý týždeň informoval o proteste v kostole v Minneapolise proti pastorovi, ktorý údajne spolupracoval s agentami Imigračného a colného úradu (ICE).
„Namiesto vyšetrovania federálnych agentov, ktorí zabili dvoch pokojných protestujúcich v Minnesote, Trumpovo ministerstvo spravodlivosti venuje svoj čas, pozornosť a zdroje tomuto zatknutiu,“ uviedol Lemonov právnik s tým, že podľa neho ide o „útok na prvý dodatok ústavy a zjavný pokus o odvedenie pozornosti od mnohých kríz tejto administratívy“.Čítajte viac Zvrat v Trumpovej imigračnej politike? V Minnesote sľubujú agenti po streľbe zmeny, v Maine končia
„Don bude proti týmto obvineniam rázne a rozhodne bojovať na súde,“ dodal. Televízia NBC News uvádza, že zatknutie bývalého moderátora CNN je len najnovším vývojom situácie v Minneapolise, kde federálni agenti počas zásahu proti nelegálnej migrácii v uplynulých dňoch zastrelili dvoch amerických občanov.
Pri demonštrácii v kostole, ktorú Lemon pokrýval, zadržali agenti ďalších troch ľudí. Dav protestujúcich sa na omši zúčastnil pre domnienku, že tamojší pastor spolupracuje s protiimigračnými agentmi.Čítajte viac Muž v Minnesote napadol demokratickú kongresmanku, kritizovala postup ICE. Miller priznal, že agenti „možno nedodržiavali“ protokol