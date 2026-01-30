Ukrajinského bankára našli mŕtveho v Miláne. Vypadol z okna, vyšetrovatelia nevylučujú vraždu

Podľa predbežných zistení vyšetrovateľov Adaryč vypadol z okna prenajatého apartmánu, no polícia nevylučuje, že v čase pádu už mohol byť mŕtvy. Prípad je preto vyšetrovaný ako možné úmyselné zabitie.
Podľa polície pricestoval Adaryč do Milána v deň svojej smrti na pracovné stretnutie. Bezpečnostné kamery zaznamenali najmenej dve osoby, ktoré po incidente narýchlo opustili budovu. Jedného z mužov si v ten večer všimla aj vrátnička, ktorá uviedla, že s ňou komunikoval v angličtine a krátko nato odišiel.
Pri prehliadke apartmánu našli vyšetrovatelia viacero dokumentov na rôzne mená a s rôznymi štátnymi príslušnosťami, čo spočiatku sťažilo identifikáciu obete. Medzi nimi bol aj rumunský doklad na meno Alexandru Adarici. Na potvrdenie totožnosti boli potrebné dodatočné overovania.
Vyšetrovanie koordinuje milánska prokuratúra, ktorá analyzuje záznamy z bezpečnostných kamier a preveruje profesionálnu minulosť a obchodné kontakty zosnulého. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že motív trestného činu môže súvisieť s jeho podnikateľskými aktivitami.
Oleksandr Adaryč bol v minulosti vlastníkom viacerých bánk na Ukrajine, vrátane Eurobanky, Fidobanky a Fidokombanky, ktorá sa pred jeho akvizíciou volala Erste Bank. Podľa denníka Il Giorno v ostatnom čase pôsobil v luxemburskej developerskej spoločnosti Alfaro Real Estate.