Školy na východe Maďarska dostali výhražné e-maily v ukrajinčine o bombovej hrozbe

Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu. Dodala, že výhražné e-maily pravdepodobne pochádzajú z rovnakého miesta.
Policajti prehľadali všetky dotknuté zariadenia, avšak nenašli žiadne výbušniny ani výbušné zariadenia.Čítajte viac Hybridný teror na Ukrajine: masové vyhrážky o bombách zasiahli banky, školy aj úrady po celej krajine
Server pripomenul, že pred rokom čelili stovky škôl po celej krajine hrozbe bombovým útokom. Prípad je odvtedy predmetom vyšetrovania. „Národný vyšetrovací úrad pohotovostnej polície vedie trestné konanie v súvislosti s bombovými hrozbami v školách v januári 2025, ale v záujme vyšetrovania nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedlo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) v reakcii na otázku tenyek.hu k výsledkom vyšetrovania.
Server index.hu napísal, že výhražný e-mail napísala osoba, ktorá sa vydáva za ukrajinského vojaka. V správe píše, že umiestnil približne 500 výbušných zariadení.
Server hirado.hu citoval v tejto súvislosti správu spravodajského servera z ukrajinskej zakarpatskej oblasti karpatalja.ma, ktorý uviedol, že na Ukrajine evidovali v rovnakom čase vyše 2000 bombových vyhrážok po celej krajine. Podľa ukrajinskej polície boli v piatok ráno prijaté varovania na e-mailové adresy štátnych organizácií, samospráv obcí a miest, vzdelávacích inštitúcií, podnikov, bánk, ale aj zábavných podnikov a ďalších zariadení. Ukrajinské orgány preverili zatiaľ zhruba tretinu hrozieb, v ktorých sa poplach ukázal ako falošný, píše karpatalja.ma.Čítajte viac Škandál v kauze vyhrážok českým a slovenským školám: podozrivý mladistvý utiekol do Bieloruska