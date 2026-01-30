Nobelov inštitút potvrdil, že meno laureátky ceny za mier uniklo predčasne. Môže za tým stáť štátny aktér

V noci z 9. na 10. októbra, teda v deň vyhlásenia laureáta, prudko vzrástli stávky na víťazstvo venezuelskej opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej. Na platforme Polymarket sa jej šance zvýšili z 3,75 percenta na takmer 73 percent v priebehu necelých dvoch hodín.
Vzhľadom na skutočnosť, že ju dovtedy experti ani médiá nespomínali medzi favoritmi, Nobelov inštitút spustil interné vyšetrovanie. „Keďže viacerí aktéri stavili značné sumy na predikčných trhoch niekoľko hodín pred oznámením, môžeme s istotou povedať, že existovali aktéri, ktorí nelegálne získali informácie o tohtoročnom rozhodnutí," povedal pre agentúru AFP hovorca inštitútu Erik Aasheim.
Podľa neho sa zatiaľ nepodarilo zistiť, ako boli informácie získané, ani kto ich získal. „Prostredníctvom nášho vyšetrovania sme nedokázali určiť, ako boli informácie získané. Nepodarilo sa nám ani identifikovať, kto ich získal, ani či išlo o súkromného alebo štátneho aktéra,“ dodal.
Inštitút uviedol, že odhalil zraniteľné miesta vo svojom informačnom systéme a prijal opatrenia na ich odstránenie. Riaditeľ inštitútu Kristian Berg Harpviken pre denník Verdens Gang pripustil, že „nie je nerozumné uvažovať o štátnom aktérovi“.
Machadová, ktorá nesmela kandidovať vo venezuelských prezidentských voľbách v roku 2024, získala Nobelovu cenu za mier „za svoju neúnavnú prácu pri presadzovaní demokratických práv pre obyvateľov Venezuely a za boj za spravodlivý a mierový prechod od diktatúry k demokracii".