Federálny súd zamietol obvinenie Mangioneho z vraždy, nebude mu hroziť trest smrti

Federálni žalobcovia pre neho tento trest požadovali v prípade vraždy Briana Thompsona, šéfa najväčšej americkej zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare. Mangione naďalej čelí vo federálnom procese obvinenia zo stalkingu, za čo mu hrozí doživotie.
Sudkyňa Margaret M. Garnettová uviedla, že obvinenia zamietla, pretože nie sú podľa zákona zlučiteľné s ďalšími dvoma obvineniami zo stalkingu. Sudkyňa ďalej rozhodla, že výber poroty začne 8. septembra.
Mangione už skôr na federálnom súde obvinenia z vraždy odmietol. Obvinenie odmietol aj v štátnom konaní v štáte New York. V tomto konaní mu v prípade odsúdenia hrozí aj najviac doživotný trest.
Mangione podľa vyšetrovateľov Thompsona zastrelil 4. decembra 2024 pred hotelom v centre Manhattanu. Polícia ho zatkla 9. decembra v pensylvánskom meste Altoona, pričom pri sebe mal text, v ktorom zdravotné poisťovne označoval za parazitov.Čítajte viac Chytili ho v McDonalde, zbraň mal stále pri sebe. Vraha šéfa poisťovne zadržali a obvinili
Zabitie Thompsona šokovalo Spojené štáty a zároveň vyvolalo ohlas u mnohých ľudí, u ktorých majú zdravotné poisťovne zlú povesť. Niektorí dokonca Mangioneho vyzdvihovali ako vykonávateľa pomsty za nespravodlivé zaobchádzanie s pacientmi.
Americká ministerka spravodlivosti Pamela Bondiová predtým nariadila žalobcom, aby vo federálnom procese s Mangionom požadovali trest smrti. V odôvodnení svojho rozhodnutia žiadať trest smrti potom žalobcovia v súdnom podaní napísali, že Mangione „predstavuje nebezpečenstvo do budúcnosti, pretože vyjadril zámer zamerať sa na celé odvetvie a vyvolať politickú a spoločenskú opozíciu proti tomuto odvetviu tým, že sa dopustil smrtiaceho násilia“.Čítajte viac Luigi Mangione, podozrivý z vraždy šéfa americkej zdravotnej poisťovne, odmietol vinu