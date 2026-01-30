Teherán podľa Trumpa chce s USA uzavrieť dohodu. Pochválil sa veľkosťou americkej armády smerujúcej k Iránu

„Dúfajme, že dosiahneme dohodu. Ak áno, tým lepšie. Ak nie, uvidíme, čo sa stane,“ povedal Trump v Oválnej pracovni s tým, že Teheránu dal bližšie neupresnenú a nezverejnenú lehotu. Spojené štáty medzitým vyslali do oblasti Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď.
„Môžem povedať len jedno: oni (Irán) chcú uzavrieť dohodu," tvrdil podľa agentúr Trump novinárom v Bielom dome. „Máme veľkú armádu, flotilu, hovorte tomu, ako chcete, ktorá práve teraz mieri k Iránu," uviedol predtým americký prezident. Na otázku novinára agentúry AFP, či má v úmysle podobnú operáciu, akú USA podnikli na začiatku januára vo Venezuele, kde uniesli tamojšieho prezidenta Nicolása Madura, odmietol prezident odpovedať. „Nechcem hovoriť o ničom, čo sa týka mojich vojenských plánov," povedal Trump.
Izraelské médiá informovali o tom, že od dnešného rána kotvia v prístave Ejlat na juhu Izraela pri Červenom mori americký torpédoborec USS Delbert D. Black. Aktuálne nasadenie amerických vojnových lodí v regióne Trumpovi poskytuje dostatočnú palebnú silu, ak by sa rozhodol na Irán zaútočiť, uviedla AFP.
Americkí predstavitelia podľa Reuters tvrdia, že Trump stále zvažuje možnosti a doteraz sa nerozhodol, či na Irán zaútočiť. Napätie medzi oboma krajinami sa v posledných týždňoch vyostrilo po tom, čo iránsky teokratický režim krvavo potlačil rozsiahle celoštátne protesty.
Počas protivládnych demonštrácií, ktoré v krajine vypukli koncom decembra, Trump iránskemu vedeniu niekoľkokrát pohrozil americkou intervenciou, ak bude zabíjať demonštrantov či popravovať zadržaných.
Režim však medzitým protesty už tvrdo potlačil. Iránska mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv HRANA tento týždeň uviedla, že potvrdených obetí je 6 159 a že preveruje ďalších viac ako 17-tisíc prípadov.