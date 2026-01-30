Pravda Správy Svet Vysadili ho za panovania kráľa Slnko. Prastarý 46 metrový dub vyrúbali

Vysadili ho za panovania kráľa Slnko. Prastarý 46 metrový dub vyrúbali

Vo Francúzsku bol dnes z bezpečnostných dôvodov vyrúbaný 340 rokov starý dub, ktorý bol vysadený za vlády kráľa Ľudovíta XIV., prezývaného kráľ Slnka. Strom, známy ako Chêne Potel, bol vysoký 46 metrov a priemer jeho kmeňa dosahoval 105 centimetrov. Miestne úrady majú v pláne strom predať, aby jeho drevo využili stolári a remeselníci.

30.01.2026 20:47
Dub / Strom / Chêne Potel / Foto:
340-ročný dub letný „Chêne Potel“ krátko pred vyrúbaním v lese Forêt de Berce v Jupilles v severozápadnom Francúzsku, 30. januára 2026.
„Len preto, že sme strom vyrúbali, neznamená to, že tým jeho príbeh končí,“ povedal pracovník Národného lesníckeho úradu (ONF) Anthony Jeanneau. Drevo by sa mohlo podľa lesníka použiť napríklad na trámové konštrukcie podobné tým, ktoré boli použité pri reštaurovaní parížskej katedrály Notre-Dame po požiari v roku 2019. „Tento strom je prírodná pamiatka. Najväčšou poctou, ktorú mu môžeme vzdať, je nájsť mu osud rovnako výnimočný, ako bol jeho život.“

Strom bol vysadený vďaka iniciatíve Jean-Baptiste Colberta, ministra financií za vlády kráľa Ľudovíta XIV. Na jeho príkaz z roku 1669 bolo vo Francúzsku vysadených množstvo dubových hájov, aby sa uspokojil dopyt po dreve potrebnom pre stavbu lodí.

Podľa ONF sa počet uhynutých stromov vo Francúzsku počas posledných desiatich rokov zdvojnásobil. Čiastočne sa tak deje kvôli zmene klímy, ktorá prináša dlhé suchá a vysoké teploty. Také podmienky nie sú pre stromy zdravé a zároveň vyhovujú drevokaznému hmyzu.

