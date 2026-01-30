Vysadili ho za panovania kráľa Slnko. Prastarý 46 metrový dub vyrúbali

„Len preto, že sme strom vyrúbali, neznamená to, že tým jeho príbeh končí,“ povedal pracovník Národného lesníckeho úradu (ONF) Anthony Jeanneau. Drevo by sa mohlo podľa lesníka použiť napríklad na trámové konštrukcie podobné tým, ktoré boli použité pri reštaurovaní parížskej katedrály Notre-Dame po požiari v roku 2019. „Tento strom je prírodná pamiatka. Najväčšou poctou, ktorú mu môžeme vzdať, je nájsť mu osud rovnako výnimočný, ako bol jeho život.“
Strom bol vysadený vďaka iniciatíve Jean-Baptiste Colberta, ministra financií za vlády kráľa Ľudovíta XIV. Na jeho príkaz z roku 1669 bolo vo Francúzsku vysadených množstvo dubových hájov, aby sa uspokojil dopyt po dreve potrebnom pre stavbu lodí.
Podľa ONF sa počet uhynutých stromov vo Francúzsku počas posledných desiatich rokov zdvojnásobil. Čiastočne sa tak deje kvôli zmene klímy, ktorá prináša dlhé suchá a vysoké teploty. Také podmienky nie sú pre stromy zdravé a zároveň vyhovujú drevokaznému hmyzu.Čítajte viac Dvojica mužov vyrúbala legendárny strom známy tiež z filmu, nechala ho padnúť na Hadriánov val. Súd ich uznal vinnými