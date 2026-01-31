Epsteinove spisy odhalili ďalšie pikantnosti: spájajú Billa Gatesa s „ruskými dievčatami“ a pohlavnou chorobou

V jednom z e-mailov, ktoré mali pochádzať z účtu spájaného s Epsteinom, sa objavujú tvrdenia týkajúce sa spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa, upozornil portál Financial Times. Dokument naznačuje, že Gates mal Epsteina žiadať o pomoc po tom, čo mal mať sexuálny styk s „ruskými dievčatami“, pričom sa mal obávať pohlavne prenosnej choroby.
„Aby som ťa ešte viac urazil, následne si ma so slzami v očiach prosil, aby som vymazal e-maily týkajúce sa tvojej pohlavne prenosnej choroby, tvoju prosbu, aby som ti poskytol antibiotiká, ktoré by si mohol potajme dať Melinde, a opis tvojho penisu,“ uvádza sa v jednom zo zverejnených e-mailov.
Ďalšia správa pripisovaná Epsteinovi hovorí o tom, že bol podľa vlastných slov vtiahnutý do „morálne nevhodných a eticky neobhájiteľných“ situácií.
„Od pomoci Billovi zohnať lieky, aby zvládol dôsledky sexu s ruskými dievčatami, cez sprostredkovanie jeho nelegálnych milostných afér s vydatými ženami, až po žiadosti o zabezpečenie adderallu (amfetamin a psychostimulant používaný na zvýšenie mentálnej bdelosti a aktivity – pozn. red.) na bridžové turnaje,“ píše sa v e-maile.
Hovorca Billa Gatesa tieto tvrdenia dôrazne odmietol. Podľa jeho vyjadrenia sú obsahy e-mailov „absolútne absurdné a úplne nepravdivé“. „Jediné, čo tieto dokumenty dokazujú, je Epsteinova frustrácia z toho, že nemal s Gatesom pokračujúci vzťah, a miera, do akej bol ochotný zájsť, aby ho nachytal a očiernil,“ uviedol hovorca.
„Vniesť trochu života“ do Buckinghamského paláca
Zverejnené materiály sa dotýkajú aj britskej kráľovskej rodiny. Dokumenty amerického ministerstva spravodlivosti naznačujú, že Jeffrey Epstein sprostredkoval stretnutie medzi Andrewom Mountbattenom-Windsorom, známym ako princom Andrewom, a 26-ročnou ženou z Ruska.
Podľa e-mailovej komunikácie, ktorá má pochádzať z augusta 2010, Epstein napísal osobe, ktorá sa javí ako princ Andrew, že má „priateľku“, identifikovanú len ako „Irina“, s ktorou by si bývalý princ „mohol užiť večeru“. Korešpondencia prebehla krátko po Epsteinovom prepustení z domáceho väzenia, kam bol umiestnený po odsúdení za navádzanie neplnoletej osoby na prostitúciu.
Osoba podpisujúca sa ako vojvoda z Yorku – titul, ktorý Andrew Mountbatten-Windsor v tom čase používal – Epsteinovi odpísala: „Ako sa máš? Je dobré byť na slobode?“
O mesiac neskôr, počas Epsteinovej návštevy Londýna, mal Epstein v ďalšej správe navrhnúť, že by za bývalým princom prišiel spolu s niekoľkými ženami. Andrew mu podľa e-mailov odpovedal otázkou: „Kedy a koľko?“ Epstein následne nadhodil, či by ich nemal priviesť všetky do Buckinghamského paláca „aby tam vniesli trochu života“.
Andrew Mountbatten-Windsor dlhodobo a opakovane odmieta akékoľvek pochybenie alebo nezákonné konanie v súvislosti so svojím vzťahom s Jeffreym Epsteinom.Čítajte viac Lajčák reaguje na ďalšie zverejnené Epsteinove spisy: „Absolútne to odmietam.” Opozícia vyzýva, aby odstúpil
Zverejnenie dokumentov oznámil zástupca amerického ministra spravodlivosti Todd Blanche. Podľa neho išlo o zákonom stanovenú povinnosť, ktorú vláda splnila po dôkladnej kontrole materiálov a redakcii citlivých údajov s cieľom chrániť obete.
„Zredigovali sme každú ženu zobrazenú na akomkoľvek obrázku alebo vo videu, s výnimkou pani Maxwellovej,“ povedal Blanche s odkazom na Ghislaine Maxwellovú, ktorá si odpykáva 20-ročný trest väzenia za účasť na Epsteinovej trestnej činnosti.
Zverejnené dokumenty podľa ministerstva spravodlivosti zatiaľ priniesli len obmedzené nové informácie o vzťahoch Epsteina s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom. Poukazujú však na jeho kontakty s viacerými vplyvnými osobnosťami zo stredoľavého politického spektra, vrátane bývalého prezidenta Billa Clintona, lorda Petera Mandelsona či Billa Gatesa.
Demokrati v Kongrese však tvrdia, že ministerstvo spravodlivosti stále nezverejnilo všetky materiály. Podľa nich celý súbor dokumentov obsahuje približne šesť miliónov strán.
„Donald Trump a jeho ministerstvo spravodlivosti teraz jasne ukázali, že majú v úmysle zadržať približne 50 percent Epsteinových spisov, pričom tvrdia, že plne dodržali zákon. Je to poburujúce a mimoriadne znepokojujúce,“ uviedol Robert Garcia, najvyššie postavený demokrat v kontrolnom výbore Snemovne reprezentantov.Čítajte viac Svet v napätí, USA odtajňujú milióny strán spisov z kauzy sexuálneho delikventa Epsteina vrátane fotografií a videí