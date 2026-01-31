Kto je vlastne lídrom Európy? Opraty preberá Merz s Meloniovou

„Európa potrebuje nájsť nový impulz. Taliansko a Nemecko ho chcú poskytnúť. Chceme v Európe odstrániť byrokraciu, aby sme sa stali konkurencieschopnejšími. To je naša priorita,“ uviedol Merz pred pár dňami na spoločnej tlačovej konferencii s Meloniovou.
Do Ríma prišiel s desiatimi ministrami na medzivládne konzultácie a talianskej premiérke prejavil rešpekt i dôveru. Dokonca ho volala „mio amico Friedrich“ (môj priateľ Friedrich).
„Nedávno som čítala komentáre niektorých pozorovateľov, že rok 2026 bude rokom Talianska a Nemecka. Neviem, či je tá predpoveď správna, ale máme v úmysle dať do toho všetko,“ prezradila novinárom Meloniová.
Ako dodala, obe krajiny uzavreli strategické a hospodárske partnerstvo, z ktorého bude mať úžitok celá Európa. Tá si vraj musí vybrať, či chce o svojom osude rozhodovať, alebo si ho nechá diktovať.
Merz a Meloniová podpísali dôležité dokumenty. Okrem zvýšenia konkurencieschopnosti EÚ a odstránenia zbytočnej byrokracie chcú oživiť automobilový priemysel, integrovať trhy s energiami, prepojiť digitálne odvetvia, ale aj prehĺbiť spoluprácu vo výrobe mikročipov a kritických surovín, aby zabránili Číne v diktovaní globálnych cien.Čítajte viac Meloniová má blízko k Trumpovi. Stane sa jeho trójskym koňom v Európe?
Zaoberali sa tiež spoluprácou v priemysle, migráciou, ochranou vonkajších hraníc únie, jej obranou aj bezpečnosťou. Spoločný neoficiálny dokument sa chystajú predstaviť na najbližšom stretnutí v Bruseli 12. februára. O svojich návrhoch plánujú diskutovať i s predstaviteľmi ďalších krajín, ako aj s Európskou komisiou či Európskou radou.
Odklon od Paríža
Signál, ktorý prišiel z Ríma, bol jasný. Zrodilo sa nové duo európskych lídrov? Posúva sa mocenské centrum EÚ na juh? Aj to boli otázky, ktoré si po nemecko-talianskom rokovaní kládli médiá v západnej Európe.
Po brexite v roku 2020 bývalo zvykom, že politický tón v Európe udávali lídri dvoch najsilnejších ekonomík EÚ – Nemecka a Francúzska. Čo sa stalo, že sa Merz zrazu odkláňa od Paríža a nového partnera našiel v Meloniovej?
Po parlamentných voľbách v júli 2024 zavládol vo Francúzsku politický pat, čo Macrona značne oslabilo. A keďže pri moci je už druhé funkčné obdobie, na jar budúceho roka sa s úradom rozlúči. Niektoré jeho kroky boli navyše v rozpore s tým, čo presadzovali Nemci.Čítajte viac Macron sa v slnečných okuliaroch pustil v Davose do USA. Trumpove kroky vníma ako imperiálne a snahu oslabiť Európu
Pre Berlín sa tak Rím javí ako pragmatickejší a predvídateľnejší partner ako Paríž. „Meloniová pochopila, že vzhľadom na isté napätie vo francúzsko-nemeckých vzťahoch, by sa tam mohla infiltrovať a dostať sa bližšie k Nemecku,“ vysvetlil pre portál Politico Marc Lazar, odborník na francúzsko-talianske vzťahy, ktorý vyučuje na Luiss University v Ríme a na Inštitúte politických štúdií v Paríži.
Aj podľa Giangiacoma Caloviniho z Meloniovej strany Bratia Talianska a šéfa skupiny taliansko-nemeckého priateľstva v parlamente, je nové spojenectvo medzi 70-ročným Merzom a 49-ročnou premiérkou logické, keďže Macron z politickej scény už čoskoro odíde.
„Naše dve krajiny majú stabilné vlády, najmä v porovnaní s francúzskou. Je jasné, že Meloniová a Merz majú pred sebou pravdepodobne ešte dlhú cestu, počas ktorej môžu spolupracovať,“ objasnil pre server Politico.
Zmena postoja
Také dobré vzťahy ako teraz nemal Berlín s Rímom už celé desaťročia. V Taliansku sa príliš často menili vlády a ani štvornásobný premiér Silvio Berlusconi nebol dôveryhodným partnerom.
Keď sa v októbri 2022 dostala k moci Meloniová, zdalo sa, že krajina zostane outsiderom. Mala povesť nacionalistky a pravicovej extrémistky. Otvorene prejavovala obdiv fašistickému diktátorovi Benitovi Mussolinimu, kritizovala EÚ a jej vláda prijala niekoľko sporných opatrení.
Vtedajší spolkový kancelár a sociálny demokrat Olaf Scholz s ňou síce v roku 2023 podpísal Akčný plán, no inak jej stranu považoval za obdobu pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), takže o užšiu spoluprácu nestál.
Všetko sa zmenilo, keď vlani na jeho miesto nastúpil Merz. Ako konzervatívny kresťanský demokrat mal k pravicovej premiérke oveľa bližšie.Čítajte viac Mussolini v sukni? Meloniová si chce uzurpovať moc, opozícia bije na poplach
Jej vláda je stabilná a napriek obavám krajinu pevne ukotvila v NATO. Nezastáva ani proruské postoje a vo vojne podporuje Ukrajinu. Merz na druhej strane sprísnil azylovú politiku, čo ho zase zblížilo s Meloniovou, ktorá tvrdo bojuje proti ilegálnym migrantom.
Nemecko a Taliansko spájajú aj spoločné témy – ako veľkí automobiloví výrobcovia sú za to, aby Brusel spomalil v ekologickej politike známej ako Green Deal a počkal so zákazom predaja vozidiel so spaľovacími motormi.
Obe krajiny podporili tiež spornú zmluvu s Mercosurom o voľnom obchode so štátmi Južnej Ameriky, ktorú Macron pre protesty francúzskych poľnohospodárov odmietol.Čítajte viac Expert: Meloniová nie je Mussolini, ale z kultúry fašizmu vychádza
Merz ani Meloniová navyše neschvaľovali jeho ostré reakcie na amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď hrozil obsadením Grónska. Obaja boli za zmierlivejší prístup.
„Nie sme v historickej ére, kde by sme si mohli dovoliť detinské interpretovanie zahraničnej politiky,“ povedala Meloniová novinárom na adresu francúzskeho prezidenta.
Iba dočasné riešenie?
Podľa zdrojov portálu Politico boli spolkový kancelár i talianska premiérka z Macrona frustrovaní. V Berlíne si vraj uvedomili, že Taliansko je spoľahlivý a pragmatický partner.
A kým vzťahy medzi šéfom Elyzejského paláca a Meloniovou boli často napäté, s Merzom je to opak. Vládne medzi nimi „dobrá chémia“, tlmočil server Politico názor nemenovaného talianskeho predstaviteľa.Čítajte viac Taliansko vymiera, mladí z neho utekajú. Vládu to však netrápi
Navzdory tomu panuje zhoda, že nové duo lídrov je len dočasné. „Nemecko-talianske vzťahy by nemali a nemôžu byť náhradou za tradičné väzby medzi Berlínom a Parížom. Jedine, že by sa politická situácia vo Francúzsku čoskoro dramaticky zmenila,“ zhrnul denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Podobne to hodnotia na Apeninskom polostrove. „Bolo by naivné myslieť si, že by Taliansko vo vzťahoch s Nemeckom mohlo nahradiť Francúzsko,“ upozornil komentátor novín La Stampa.
Okolnosti však podľa neho umožňujú, aby z toho Taliansko ťažilo a objavilo v sebe úlohu „strednej mocnosti“, ktorá sa „ukazuje ako najlepšia obrana národných záujmov“.
To, že by mal Rím zaujať miesto Paríža v jeho privilegovanom vzťahu s Berlínom, odmieta i Meloniová. „Nemám záujem niekoho nahradiť. Ide mi len o to, aby Taliansko zohrávalo svoju úlohu na medzinárodnej scéne,“ zverila sa novinárom.