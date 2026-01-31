ONLINE: Dohoda o konci vojny na Ukrajine je blízko, tvrdí Trump. Do USA mieri Putinov vyslanec

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 438 dní
- Putinov vyslanec Dmitrijev sa v Miami stretne s predstaviteľmi USA
27. január 2026
7:30 Americký prezident Donald Trump si myslí, že dohoda o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine je blízko. Trump to povedal novinárom v Oválnej pracovni, píše agentúra Reuters s tým, že neuviedol žiadne podrobnosti. Agentúra krátko potom oznámila, že podľa dvoch jej zdrojov sa v sobotu v Miami s niektorými predstaviteľmi Trumpovej administratívy stretne vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev.
V minulosti v Miami opakovane s členmi ukrajinských a ruských delegácií rokovali prezidentov zvláštny vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Na niektorých rokovaniach sa zúčastnil aj Dmitrijev. Denník The Guardian predtým napísal, že Dmitrijev, ktorý študoval v USA a býval investičným bankárom pri Goldman Sachs, hral kľúčovú úlohu pri nadväzovaní kontaktov medzi Moskvou a Washingtonom za Trumpovho prvého funkčného obdobia.
V minulých dňoch sa tiež v Spojených arabských emirátoch uskutočnili prvé priame trojstranné rokovania zástupcov USA, Ukrajiny a Ruska.
Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine po návrate do Bieleho domu ukončí do 24 hodín. Napriek opakovaným telefonátom s Putinom a augustovému osobnému stretnutiu oboch prezidentov na Aljaške sa mu to však doteraz nepodarilo. Trump vo štvrtok uviedol, že Putin sľúbil, že ruská armáda nebude jeden týždeň útočiť na Kyjev.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ruská armáda opakovane útočí na civilnú infraštruktúru a iné nevojenské ciele.