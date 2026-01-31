Shutdown. Americká vláda vstúpila do núdzového režimu

Vláda Spojených štátov kvôli neschválenému financovaniu začala fungovať v núdzovom režime označovanom ako shutdown. Americký Senát už síce schválil návrh, ktorý zabezpečuje financovanie federálnych úradov, odsúhlasiť ho ale ešte musí Snemovňa reprezentantov. Tá by sa mala zísť v pondelok. Výpadok vo financovaní vlády tak zrejme bude iba krátky a mnohí Američania ho možno ani nezaregistrujú, píše agentúra Bloomberg.
Trumpov rozhovor v Davose
Video
Rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý viedol Børge Brende, prezident a CEO World Economic Forum. / Zdroj: ta3
Federálni zamestnanci pracujúci cez víkendy, teda napríklad vojenský personál či letoví dispečeri, sú väčšinou považovaní za nevyhnutných, takže počas shutdownu pokračujú v práci.
Návrh schválený Senátom je výsledkom dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými zákonodarcami, ktorí odmietajú schváliť navrhovaný rozpočet ministerstva vnútornej bezpečnosti bez vykonania zmien v Úrade pre imigráciu a clá (ICE), napísala agentúra AFP.
ICE v poslednom čase čelí kritike kvôli zastreleniu dvoch amerických občanov v meste Minneapolis. Návrh zabezpečuje väčšine federálnych úradov financie do 30. septembra a poskytuje zákonodarcom ďalšie dva týždne na dosiahnutie dohody ohľadom financovania ministerstva vnútornej bezpečnosti.
Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Video
Mal v ruke zbraň či telefón? Imigračný agent v USA v Minneapolise zastrelil protestujúceho, úrady tvrdia, že bol ozbrojený. Agentúra Reuters zverejnila pôvodné, neupravené video, ako aj verziu, ktorú v postprodukcii orezala, stabilizovala a spomalila, aby poskytla jasnú postupnosť udalostí. Podľa nej mohol mať protestujúci v ruke telefón, nie zbraň. / Zdroj: Reuters
Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson v piatok vyjadril nádej, že Snemovňa reprezentantov návrh v pondelok schváli. „Dúfame, že tento výpadok bude krátky,“ povedal riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Russ Vought. Dodal, že administratíva bude pripravená núdzový režim ukončiť, akonáhle Snemovňa reprezentantov návrh odsúhlasí a prezident Trump ho podpíše.
Zastrelený Pretti mal už skôr potýčku s federálnymi agentmi v Minneapolise
Video
Alex Pretti, 37-ročný zdravotník, ktorého v sobotu ráno 24. januára 2026 zastrelili agenti ICE, sa fyzicky konfrontoval s federálnymi agentmi 11 dní predtým, ako bol zastrelený. Na videu je vidieť, ako kričí na agentov a kope do zadného svetla ich autá, zatiaľ čo vozidlo odchádza. Potom sa zastaví, agenti vystúpia a Prettiho zrazia na zem. Zásah trvá niekoľko sekúnd, kým Pretti vstane a agenti neskôr odídu. Zároveň je na videu vidieť, že za pásom mal zrejme zbraň. Video: Reuters/The News Movement