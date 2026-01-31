Od Nixonovej éry po Trumpa: Jadrový poriadok sa rozpadá, posledná zmluva USA a Ruska vyprší do siedmich dní

Ruský prezident Vladimir Putin navrhol, aby obe strany počas ešte jedného roka dodržiavali existujúce limity pre rakety a jadrové hlavice, aby získali čas na riešenie, čo bude ďalej. Ale americký prezident Donald Trump doteraz formálne neodpovedal. Trump tento mesiac vyhlásil, že „ak zmluva vyprší, tak vyprší“ a že by mala byť nahradená lepšou.
Niektorí americkí politici tvrdia, že Trump by mal Putinovu ponuku odmietnuť a uvoľniť tak Washingtonu možnosť rozširovať svoj arzenál, aby čelil rýchlemu hromadeniu jadrových zbraní treťou mocnosťou – Čínou.Čítajte viac Grónsko vždy dalo Amerike, čo chcela. USA tam stratili jadrové bomby
Trump hovorí, že sa chce usilovať o „jadrové odzbrojenie“ s Ruskom aj Čínou. Ale Peking tvrdí, že je nerozumné očakávať, že sa pripojí k rozhovorom o odzbrojení s dvoma krajinami, ktorých arzenály sú stále oveľa väčšie ako jeho vlastné.
Od najtemnejších čias studenej vojny, keď sa USA a Sovietsky zväz vyhrážali „vzájomne zaručeným zničením“ v prípade vypuknutia jadrovej vojny, vnímali obe strany zmluvy o obmedzení zbrojenia ako spôsob, ako zabrániť buď smrtiacemu nedorozumeniu, alebo ekonomicky zničujúcim pretekom v zbrojení.
Zmluvy nielen stanovujú početné limity pre rakety a hlavice, ale tiež vyžadujú, aby strany zdieľali informácie, a to je kľúčový kanál umožňujúci „pokúsiť sa pochopiť druhú stranu, aké sú jej obavy a motívy“, uviedla Darya Dolzikova z londýnskeho analytického strediska RUSI.
Bez novej zmluvy by každá strana bola nútená vychádzať z najhorších možných predpokladov ohľadom zbraní, ktoré druhá strana vyrába, testuje a nasadzuje, uviedol Nikolaj Sokov, bývalý sovietsky a ruský vyjednávač. "Je to proces poháňaný vlastnou silou. Samozrejme, ak dôjde k neobmedzeným pretekom v zbrojení, veci sa stanú absolútne destabilizujúcimi,“ povedal.
Od rozpadu Sovietskeho zväzu Rusko a USA opakovane nahrádzali a aktualizovali zmluvy z čias studenej vojny, ktoré obmedzovali tzv. strategické zbrane mieriace na mestá a základne druhej strany. Najnovšiu zmluvu Nový ŠTART podpísali v roku 2010 v Prahe americký prezident Barack Obama a Dmitrij Medvedev, Putinov spojenec, ktorý vtedy na štyri roky prevzal úlohu ruského prezidenta. Zmluva obmedzuje počet jadrových hlavíc rozmiestnených na strategických nosičoch na 1550 na každej strane. Počet nosičov – medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov – obmedzuje na maximálne 700.
Nahradiť ju novou zmluvou by nebolo jednoduché. Rusko vyvinulo nové zbraňové systémy schopné niesť jadrové zbrane, ako je strela Burevestnik, hypersonická raketa Orešnik a torpédo Poseidon, ktoré nezapadajú do rámca zmluvy New START. A Trump oznámil plány na vesmírny protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kupola), ktorý Moskva vníma ako pokus o posun strategickej rovnováhy.
Medzitým rastie čínsky jadrový arzenál, nekontrolovaný dohodami medzi Washingtonom a Moskvou. Peking má teraz odhadom 600 hlavíc a Pentagon predpovedá, že do roku 2030 ich bude mať viac ako tisíc.Čítajte viac Noc dlhých nožov medzi komunistami v Pekingu? Najvyšší čínsky generál vraj odovzdal jadrové tajomstvá USA
Komisia Kongresu USA, v ktorej boli zastúpené obe strany, v roku 2023 uviedla, že Spojené štáty teraz čelia „existenčnej výzve“ nie od jedného, ale od dvoch jadrových súperov, a musia byť pripravené na vojny s Ruskom a Čínou súčasne. Jej odporúčania zahŕňali prípravu vyzdvihnutia zo skladov časti či všetkých strategických jadrových hlavíc, odobratých z nosičov v rámci dohody Nový ŠTART a uchovávaných v rezerve. To by mohlo zahŕňať rozmiestnenie hlavíc odstránených z medzikontinentálnych rakiet Minuteman III a rakiet Trident D5, odpaľovaných z ponoriek, a návrat do úlohy nosičov jadrových zbraní asi 30 strategických bombardérov B-52, ktoré boli prestavané na konvenčné misie.
Kým bývalý vysokopostavený americký predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite, predpovedá iba „mierne“ zvýšenie počtu jadrových hlavíc, ak to Trump nariadi, Kingston Reif, ktorý predtým pracoval pre Pentagon a teraz pôsobí vo výskumnej organizácii RAND, nedávno odhadol, že USA by mohli nakoniec „zhruba zdvojnásobiť“ počet hlavíc na nosičoch oproti zmluvnému limitu, zatiaľ čo Rusko by bolo schopné pridať približne 800 hlavíc.
Názory na to, či by Trump mal súhlasiť s Putinovou ponukou ponechať existujúce limity ešte rok v platnosti, sa v amerických politických kruhoch rozchádzajú. Zástancovia kontroly zbrojenia upozorňujú, že USA už čelia obrovským výdavkom na program modernizácie jadrových síl zahŕňajúci nové typy ponoriek, bombardérov a medzikontinentálnych balistických rakiet, ktorý trpí vážnymi oneskoreniami a masívnym prekročením nákladov. „Trump nakoniec začne nové preteky v zbrojení, ktoré nepotrebujeme a ani nemôžeme vyhrať. Viac zbraní nepovedie k väčšej bezpečnosti,“ povedal demokratický senátor Ed Markey. Oponenti tvrdia, že USA by nemali Putinovi veriť, a pripomínajú, že ruský prezident kvôli americkej podpore Ukrajiny v roku 2023 zastavil vzájomné inšpekcie dohodnuté v rámci zmluvy Nový ŠTART. „Musíme byť schopní odstrašovať Rusko a Čínu súčasne,“ myslí si Franklin Miller z kongresovej komisie.
„Prezident rozhodne o ďalšom postupe v oblasti kontroly jadrových zbraní, ktorý si ujasní vo svojom vlastnom harmonograme,“ reagoval Biely dom na otázku ohľadom Trumpových zámerov. „Rusko je pripravené na akýkoľvek vývoj. Nové hrozby pre našu bezpečnosť budú riešené rýchlo a rázne,“ povedal denníku Kommersant bývalý ruský prezident Medvedev.